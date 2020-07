Virus Latam: Brasil dice que OMS no respondió bien ante el covid

(Bloomberg) -- Un alto ministro de Brasil criticó la respuesta de la Organización Mundial de la Salud a la pandemia de coronavirus, calificando sus directrices de erráticas y confusas.

“Se recomendaron confinamientos, luego la OMS reconoció que los países en desarrollo con grandes poblaciones de trabajadores informales necesitaban medidas especiales, y luego volvieron a cambiar de opinión”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores de Brasil, Ernesto Araújo, en una entrevista. “Eso se sumó a la presión que impulsó políticas nacionales”.

Al criticar a la OMS, Araújo se hizo eco de quejas similares de Estados Unidos. Si bien dijo que Brasil no tiene planes de seguir a la economía más grande del mundo en su retiro de la OMS, señaló que el organismo necesita urgentemente una reforma.

Araújo, conocido por ser escéptico de la globalización, ha liderado un cambio proestadounidense en la política exterior de Brasil desde que fue nombrado por el presidente Jair Bolsonaro a principios de 2019. Sostuvo que el manejo de la pandemia por parte de la OMS es solo un ejemplo más de los límites del multilateralismo. “Es una falacia que los problemas globales necesiten soluciones globales”, dijo, y sugirió que los países miembros de la OMS deberían tener una voz más fuerte en las decisiones.

Brasil se negó a participar en una reunión regional la semana pasada en la que China describió un plan para proporcionar un préstamo de US$1.000 millones para ayudar a las naciones latinoamericanas a obtener acceso a su vacuna experimental contra el covid-19. Araújo dijo que Brasil está priorizando una relación bilateral con China en lugar de discusiones más amplias.

Brasil, que cuenta 2,44 millones de contagios y alrededor de 87.600 muertes, se ha visto más afectado por la crisis del coronavirus que cualquier otro país latinoamericano.

Lo que sucede en otras partes de América Latina:

Pfizer Inc. y BioNTech SE anunciaron que avanzarán con su vacuna experimental BNT162b2, una de las cuatro candidatas que habían estado desarrollando. Las compañías utilizarán más de 120 sitios clínicos a nivel mundial para evaluar la eficacia de la vacuna en un ensayo de fase avanzada, entre ellos Argentina y Brasil.

México está a solo unos días de superar al Reino Unido como el tercer foco de covid-19 con más muertes a nivel mundial. Hasta el lunes por la noche, registraba 44.022 muertes debido al virus, según datos recopilados por la Universidad Johns Hopkins.

Después de reanudar sus viajes internacionales, Barbados lanzó un programa para atraer a trabajadores lejanos a la isla caribeña, incluidos estadounidenses, informó Washington Post. El programa permite a los visitantes permanecer sin visa por un año, señaló el periódico.

