Universal y AMC firman un pacto histórico que cambia la distribución del cine

Los Ángeles (EE.UU.), 28 jul (EFE).- El estudio Universal y AMC, la cadena de salas más grande de Estados Unidos, anunciaron este martes un acuerdo histórico que cambia las reglas de la distribución en el cine.

Por medio de este pacto, las cintas de Universal Pictures y Focus Features se verán en las salas de AMC durante 17 días (incluyendo tres fines de semana) después de los cuales el estudio podrá llevar sus títulos a los servicios bajo demanda a coste premium.

Este acuerdo acorta muchísimo el paso de las películas desde las salas al mercado doméstico, algo que se conoce en Hollywood como ventanas de distribución (el plazo que va de la exhibición en los cines a la llegada de las cintas a los hogares).

Hasta ahora, el plazo habitual era de 90 días.

Las ventanas de distribución han sido un punto de fricción constante en los últimos años entre estudios y cadenas de salas en un mercado audiovisual que se inclina cada vez más hacia el "streaming" en detrimento de la exhibición tradicional en la gran pantalla.

Universal y AMC no dieron grandes detalles sobre el acuerdo más allá de que se trata de un pacto para varios años y que afecta, por el momento, solo a Estados Unidos.

"En las próximas semanas, las dos compañías comenzarán a hablar sobre acuerdos de distribución internacional en los países de Europa y Oriente Próximo donde está AMC", aclararon en un comunicado.

AMC aseguró que recibirá parte de los ingresos que obtenga Universal de los servicios bajo demanda premium.

"Este acuerdo preserva la exclusividad del visionado en cine durante al menos los tres primeros fines de semana de un lanzamiento, un tiempo en el que se genera una mayoría considerable de los ingresos por taquilla de una película. AMC también participará en estos nuevos ingresos de 'streaming'", dijo el consejero delegado de la compañía, Adam Aron.

"Tanto Universal como AMC creemos que esto expandirá el mercado y nos beneficiará a todos", añadió.

"La experiencia en los cines continúa siendo la piedra angular de nuestro negocio", expuso Donna Langley, que es la presidenta de Universal Filmed Entertainment Group.

"La colaboración que hemos firmado con AMC está impulsada por nuestro deseo colectivo de asegurar un futuro próspero para el ecosistema de la distribución del cine y satisfacer la demanda del consumidor con flexibilidad y opciones", agregó.

PACTOS DE PANDEMIA, INTERROGANTES DE FUTURO

El acuerdo de Universal y AMC resuelve una reciente e importante bronca que mantuvieron por el estreno de "Trolls World Tour" (2020) con la crisis del coronavirus como telón de fondo.

Debido al cierre de las salas por la pandemia, Universal fue el primer estudio en no suspender el estreno de una película, en este caso la animada "Trolls World Tour", sino que apostó en abril por llevarla al mismo tiempo al mercado digital y a los cines que continuaran abiertos por entonces.

Universal aseguró que "Trolls World Tour" recaudó 100 millones de dólares en internet en sus tres primeras semanas y mostró su intención de continuar por la vía digital en el futuro, algo que irritó a las cadenas de cines con AMC al frente.

"Este cambio radical, por parte de Universal, del modelo de negocio que existe actualmente entre nuestras dos compañías no representa más que un inconveniente y es categóricamente inaceptable. De seguir adelante, AMC no licenciará ninguna película de Universal en ninguno de nuestros 1.000 cines a nivel mundial", amenazó Aron.

Bajo este nuevo acuerdo, Universal tendrá siempre la opción de llevar una película al mercado digital tras los primeros 17 días (apropiado para cintas de tamaño medio sin excesivo atractivo comercial) o de extender su recorrido en las salas como hasta ahora (conveniente para "blockbuster" que amasan cientos de millones como las sagas "Fast & Furious" o "Jurassic World").

No se ha dado a conocer cuánto le costará al espectador la distribución digital premium, aunque como referencia cabe recordar que "Trolls World Tour" se estrenó en EE.UU. a un precio de 20 dólares.

Y tampoco queda clara la situación de cadenas rivales en EE.UU. como Regal o Cinemark, ahora bajo la presión de AMC para replantearse su relación con Universal.