Última hora de Kiko Matamoros: Marta López nos lo cuenta todo

MADRID, 28 (CHANCE)



La relación entre Kiko Matamoros y Marta López se fortalece, entre otras cosas, a fuerza de quirófano. Una vez más, la modelo no se ha querido separar de su novio, a quien le han tenido que extirpar la vesícula.



El pasado lunes, Kiko Matamoros llegaba a la clínica San José a primera hora de la mañana para someterse a dicha operación. Días antes, el colaborador televisivo había acaparado toda la atención mediática por unos retoques estéticos que le realizó su nuera, la doctora Carla Barber, a los que el rostro de Kiko no reaccionó demasiado bien dejándole una expresión más propia de un habitante del museo de cera que del plató de 'Sálvame'.



Tras la primera noche en planta, Marta ha sido la encargada de ofrecer el parte oficial a los medios y la joven no ha dudado en asegurar que su novio ha salido victorioso de este trance. "Bien, bien. Muy bien, la verdad", comentó con cierta prisa la modelo en la puerta del hospital, ya que se iba a almorzar fuera con la compañía de unas revistas y no quería demorarse en exceso para volver lo antes posible con Kiko.



Respecto a cuando recibirá el alta hospitalaria, Marta cree que, viendo la buena evolución que ha tenido su novio, será mañana miércoles, pero es algo que aun tienen decidir los médicos.



Ante estas buenas noticias y lo bien que ha salido todo, en nada podremos ver a la pareja disfrutando de una cena romántica por el centro de Madrid, un plan que le encanta a la pareja.