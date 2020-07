Trump prefiere ver Fox que escuchar a los expertos: J. Bernstein

(Bloomberg) -- Recomiendo fuertemente la mirada detallada de Greg Sargent sobre como Fox News está dañando a Donald Trump, porque el presidente sigue viéndolo y creyendo lo que ve.No se trata solo de Fox News. Trump había logrado pasar cerca de dos semanas ciñéndose a los temas de conversación que los expertos en salud pública, junto con su propio personal y aliados, le habían instado a seguir, insistiendo en que los tapabocas y el distanciamiento social son las mejores armas contra una pandemia muy peligrosa. Pero el lunes por la noche regresó a las curas milagrosas, retuiteó una serie de afirmaciones alocadas (y, por supuesto, falsas) sobre conspiraciones para ocultar el éxito de su elixir favorito.Sargent tiene razón. En general, es mejor pensar en los medios alineados con los republicanos como una fuerza dentro del partido que manipula a Trump halagándolo y dominando su entorno informativo. Para decirlo de otra manera: tales medios utilizan la adulación para atraer la atención del presidente y luego le llenan la cabeza de ideas extrañas.Los presidentes efectivos utilizan los medios de comunicación, incluida la prensa partidista, como un control útil contra el pensamiento grupal y los sesgos de los expertos. Trump, como han confirmado múltiples fuentes, ignora la mayor parte de la experiencia disponible de los departamentos y agencias del poder ejecutivo e incluso de su propia Casa Blanca, y luego usa las noticias por cable como fuente de información principal, complementadas con llamadas a sus amigos.Esto ha dejado al presidente mal informado sobre algunos de los hechos más importantes sobre la pandemia, desde la importancia de los tapabocas hasta la propagación del virus y las tendencias básicas en la opinión pública. Es casi seguro que Trump fue persuadido en abril a ignorar las recomendaciones de los expertos sobre la reapertura de los negocios porque confundió a un puñado de manifestantes marginales contra el bloqueo con un movimiento de masas, ya que así fue retratado en los medios alineados con los republicanos.Trump, en este sentido como en muchos otros, ha sido un seguidor, no un líder. No hay nada de malo en ser un seguidor: el arte del liderazgo político, después de todo, se ha considerado como la capacidad de saltar al frente de un desfile en el momento adecuado. Pero confundir a algunas personas molestas con un desfile al que ha asistido toda la ciudad, no es liderazgo. Significa que los medios alineados con el partido, no Trump, se han convertido en la principal influencia en el Partido Republicano.

Nota Original:Trump Still Prefers Fox News Over Experts: Jonathan Bernstein

