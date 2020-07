Somalia.- EEUU reconoce que mató a un civil e hirió a otros tres en un bombardeo en febrero contra Al Shabaab en Somalia

05/12/1995 Un dron de EEUU POLITICA NORTEAMÉRICA ESTADOS UNIDOS JEFFREY S. VIANO/DEFENSE.GOV



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Estados Unidos ha reconocido este martes que mató a un civil e hirió a otros dos en un bombardeo ejecutado en febrero contra un supuesto integrante del grupo yihadista Al Shabaab en el sur de Somalia, según un informe publicado por el Mando África de Estados Unidos (AFRICOM).



El AFRICOM ha detallado que el ataque fue ejecutado el 2 de febrero en los alrededores de la ciudad de Jilib y ha resaltado que las víctimas civiles "no estaban visibles" en el momento en el que se ejecutó el ataque aéreo contra "el individuo objetivo".



Por otra parte, ha rechazado las acusaciones sobre la muerte de civiles en otros seis bombardeos llevados a cabo entre septiembre de 2019 y mayo de 2020, al tiempo que ha agregado que está investigando otros cuatro incidentes entre febrero y mayo.



"Nuestro objetivo siempre es minimizar el impacto sobre los civiles. Desafortunadamente, creemos que nuestras operaciones causaron la muerte involuntaria de una persona y heridas a otras tres que no eran nuestro objetivo", ha dicho el comandante del AFRICOM, Stephen Townsend.



"Trabajamos duro para evitar que los civiles resulten heridos o mueran durante estas operaciones, diseñadas para aumentar la seguridad y la estabilidad en Somalia", ha resaltado Townsend, quien ha agregado que Estados Unidos "mantendrá su campaña para alterar y degradar a Al Shabaab".



Por último, se ha comprometido a "entregar toda la información posible al público mientras se mantiene la seguridad de las operaciones". "Estamos comprometidos con minimizar las víctimas civiles y seguiremos analizando de forma exhaustiva todas las denuncias", ha remachado.



El Ejército de Estados Unidos reconoció el 27 de abril la muerte de al menos dos civiles en uno de los bombardeos ejecutados en febrero de 2019 contra Al Shabaab, tras las denuncias sobre víctimas civiles en esta campaña de ataques aéreos en el país africano.



La ONG Amnistía Internacional indicó en un informe publicado el 1 de abril que al menos 21 civiles habían muerto durante el último año en estos bombardeos, sin que el AFRICOM hubiera reconocido hasta ese momento baja alguna entre la población civil.



"Las pruebas se están acumulando y son bastante irrecusables. No sólo el AFRICOM fracasa totalmente en su misión de informar sobre víctimas civiles en Somalia, sino que no parece importarle el destino de las numerosas familias a las que ha destruido", dijo Deproche Muchena, director de Amnistía para África Oriental y del Sur.



Al Shabaab --vinculado a la organización terrorista Al Qaeda-- ha incrementado sus ataques contra las fuerzas de seguridad y los civiles en los últimos meses, también en la capital, Mogadiscio. Estados Unidos ha llevado a cabo decenas de bombardeos contra el grupo en los últimos meses.



El propio Townsend afirmó en un documento publicado a mediados de febrero por el Pentágono que, de todos los grupos extremistas armados del continente, "Al Shabaab es el más peligroso para los intereses estadounidenses en la actualidad".