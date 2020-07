Piñera destaca la proyección de Chile para atraer más inversión extranjera

El presidente de Chile, Sebastián Piñera. EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- El presidente de Chile, Sebastián Piñera, destacó este martes en su participación en Council of the Americas (COA) las ventajas del país suramericano para los inversores extranjeros en ámbitos como la minería o los recursos naturales, y habló de la importancia de mantener la confianza de los capitales privados en medio de la recesión.

El mandatario aprovechó su participación en el foro continental para dar conocer las líneas guías de futuro del país austral en el contexto de la crisis sanitaria generada a nivel mundial por SARS-CoV-2 y la recesión económica que se proyecta a corto plazo.

"Hay muchas proyecciones, mucha gente dice que Latinoamérica atravesará la peor recesión en décadas este año. Esperamos ser capaces de controlar el impacto de esa recesión", advirtió Piñera.

Las proyecciones del Gobierno chileno estiman una contracción del PIB del 6,5 % para finales de 2020, aunque la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) prevé que la economía chilena caiga un 5,6 % en 2020, pudiendo llegar a -7,1 % si hay un rebrote de contagios.

El Banco Mundial (BM) estima una caída del -4,3 %; la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) proyecta una contracción del -4 %; y finalmente el Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé un decrecimiento del -4,5 %.

Sin embargo, Piñera indicó que el Gobierno ya está trabajando desde diferentes ángulos para hacer frente a una recesión y encaminar la senda de la recuperación lo antes posible y animó a los inversores a seguir confiando en la capacidad de Chile para ofrecer un escenario favorable y confiable.

"Puedo garantizar que Chile da la bienvenida a las inversiones extranjeras, las necesitamos. No sólo los recursos sino también la tecnología, el acceso a los mercados, los emprendimientos e innovaciones que están asociadas a la inversión extranjera", dijo.

En ese sentido, el mandatario indicó que el país tiene "muchas posibilidades" y subrayó el potencial en recursos energéticos.

"No tenemos petróleo ni gas ni oro, pero somos extremadamente ricos en recursos renovables y energías del futuro. El potencial que tenemos en la energía solar es tan grande que podríamos proveer energía a todo el continente, desde Norteamérica a Suramérica", destacó.

Piñera abordó el proyecto del Gobierno para encaminarse hacia un liderazgo mundial en la producción de hidrógeno verde como combustible del futuro, así como en el litio y el cobre, sectores donde Chile ya ejerce un rol importante a nivel internacional.

Todo con la idea de cimentar la recuperación económica del país mirando el mundo del futuro, las nuevas tecnologías y digitalización.

"Lo que necesitamos es lo necesario para afrontar la revolución tecnológica, la revolución digital. Lo que necesitamos es más tecnología, innovación, emprendimientos e ideas, y eso es a lo que estamos dando la bienvenida para los inversores extranjeros en nuestro país", señaló durante su intervención a través de una videoentrevista.