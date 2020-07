Partidarios de Morales marchan contra postergación de elecciones en Bolivia =(Video+Fotos)= El Alto, Bolivia, 28 Jul 2020 (AFP) - Miles de mineros e indígenas afines al expresidente izquierdista Evo Morales marcharon este martes en la ciudad boliviana de El Alto, vecina a La Paz, en rechazo a la postergación de los comicios generales debido al coronavirus.Unas 5.000 personas caminaron varios kilómetros por las calles de este bastión electoral de Morales (2006-2019), portando banderas bolivianas rojo, amarillo y verde, y la 'whipala', el símbolo multicolor de los pueblos aymara y quechua.No faltaron fuertes arengas contra el "gobierno prorroguista" de la mandataria transitoria de derecha, Jeanine Áñez, y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), que la semana pasada postergó las elecciones del 6 de septiembre al 18 de octubre ante la escalada de la pandemia."Se tiene que cumplir la fecha de las elecciones del 6 de septiembre", declaró a la AFP el dirigente minero Lucio Padilla. "No podemos permitir el manipuleo de la derecha y nuestra obligación es defender la democracia".Los partidarios de Morales creen que las elecciones fueron postergadas porque su delfín y candidato Luis Arce encabeza los sondeos. Es el segundo aplazamiento en medio de la pandemia, pues la votación estaba originalmente convocada para el 3 de mayo.Durante la marcha, algunos mineros hicieron detonar petardos sin causar daños.Froilán Mamani, dirigente del sindicato campesino Tupac Katari, dijo que el TSE debe retractarse del aplazamiento, pues de no hacerlo "entonces se viene la convulsión social".Y advirtió que "no vamos a permitir más prorrogismo del gobierno transitorio", que asumió tras la renuncia de Morales en noviembre de 2019.Los manifestantes también criticaron al gobierno interino, al que acusaron de no combatir en forma eficiente la Covid-19, que hasta el momento deja más de 71.000 contagios y casi 2.500 fallecidos, en una población de 11 millones.En las ciudades de Cochabamba (centro) y Cobija (extremo norte) también se realizaron marchas con similares motivos.El ministro de la Presidencia, Yerko Núñez, acusó a Morales y al postulante Luis Arce de alentar las marchas cuando el país enfrenta una escalada de la pandemia.Arce "ha admitido que está detrás de estas movilizaciones, por tanto, a confesión de partes relevo de pruebas, y tendrá que rendir cuentas sobre (la) decisión que ha tomado", afirmó Núñez.jac/fj/yow