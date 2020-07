Nuevo líder de la OMC deberá mantener balance entre EEUU y China

(Bloomberg) -- La carrera por la presidencia de la Organización Mundial del Comercio a menudo se caracteriza como otro importante campo de batalla entre Estados Unidos y China.

La queja principal de la administración Trump en relación con organismos multilaterales como la OMC, con sede en Ginebra, es que están sujetos a una influencia extranjera injusta, particularmente de China, lo que resulta en políticas que perjudican los intereses de EE.UU.

El argumento no es diferente a la lógica que expuso el presidente Donald Trump este mes cuando anunció la salida de EE.UU. de la Organización Mundial de la Salud.

China, entretanto, ha estado involucrada en una campaña de varios años para expandir su influencia diplomática y ubicar a personas estratégicas en los niveles más altos de organismos internacionales de toma de decisión como la Unión Internacional de Telecomunicaciones, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y la Organización de Aviación Civil Internacional.

EE.UU. vs. China

EE.UU. ha intentado mitigar ese esfuerzo, más recientemente al derrotar a un candidato chino que estaba compitiendo para convertirse en director general de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual con un candidato de Singapur, Daren Tang, más amigable con el Occidente.

“Esa fue una gran prioridad para mí y mi misión hasta llegar a la elección”, dijo el representante permanente de EE.UU. ante las Naciones Unidas, Andrew Bremberg. “Tang derrotó al candidato respaldado por la RPC”, dijo Bremberg en una entrevista.

Si la carrera de la OMPI es un indicador de cómo se desarrollará la carrera de la OMC, es importante observar qué cualidades buscan EE.UU. y China en el próximo director general.

En junio, el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer, estableció una prueba de tres partes para el mejor candidato a la presidencia de la OMC.

Específicamente, deben:

Comprender la necesidad de una reforma “fundamental” de la OMC

Reconocer que actualmente no se puede negociar con China en el ámbito de la OMC

No estar inclinado hacia el antiamericanismo en segundo plano

En esta etapa inicial de la carrera, hay dos candidatas que han atraído la atención de los delegados comerciales en Ginebra: Amina Mohamed, de Kenia, y Ngozi Okonjo-Iweala, de Nigeria.

Ambas son mujeres africanas exitosas con estatura política, pero sus similitudes terminan allí.

Mohamed es una verdadera conocedora de la OMC ya que se desempeñó como delegada comercial en la década de 2000, como presidenta del Consejo General de la OMC —órgano de solución de controversias y órgano de revisión de la política comercial—, y como presidenta de la conferencia ministerial de la OMC.

Su larga experiencia en la OMC podría ser negativa para la administración Trump porque simboliza una perpetuación del sistema que, según EE.UU., está fracturado y necesita reformas fundamentales.

Además, Mohamed ha evitado el tema del estado de desarrollo de China y el conflicto comercial entre EE.UU. y China en general. Eso también podría ser un problema para EE.UU., que considera que ambas cuestiones son factores críticos en su enfoque frente a la reforma de la OMC.

Por otro lado, Okonjo-Iweala nunca ha trabajado en la OMC, bajo ninguna capacidad. Ella argumenta que su condición de “externa” es una fortaleza porque puede aportar nuevas perspectivas a una organización profundamente disfuncional.

Además, Okonjo-Iweala posee una serie de otras cualidades que podrían agradar a EE.UU. Tiene una sólida trayectoria como reformadora tras sus dos períodos como ministra de Hacienda de Nigeria, ha pedido a las naciones que abandonen sus líneas rojas de negociación, y apoya las nuevas normas de la OMC sobre subsidios industriales, algo que EE.UU. también desea ver.

Silencio de China

En cuanto a China, no está exactamente claro qué candidato sería de su preferencia.

Este mes, el embajador de China ante la OMC, Xiangchen Zhang, dijo que un criterio clave para el próximo director general será su “firme creencia en el sistema multilateral de comercio con una fuerte determinación y capacidad adecuada para reunir a los miembros de la OMC”.

“Necesitamos a alguien que pueda soportar la presión de los no creyentes y seguir adelante”, dijo Zhang durante una discusión transmitida en línea por el Instituto Peterson de Economía Internacional, de Washington.

Si la respuesta de Zhang parece vaga, no es coincidencia.

China esconde sus cartas intencionalmente para evitar la oposición estadounidense a su candidato preferido.

Lo hace así porque si Pekín se manifestara repentinamente sobre cualquier candidato, es probable que EE.UU. se dedique a hundir la opción preferida de China, tal como lo hizo la administración Trump durante la carrera de la OMPI.

Zhang lo reconoció en su entrevista: “Tengo que tener mucho cuidado en este momento porque quiero ser justo con cada uno de los ocho candidatos”.

Nota Original:The Next WTO Chief Treads a Fine Line Between the U.S. and China

©2020 Bloomberg L.P.