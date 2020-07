Motín en cárcel de Bolivia tras muerte de tres reos con sospecha de Covid-19

Cochabamba, Bolivia, 27 Jul 2020 (AFP) - Los presos de una hacinada cárcel boliviana se amotinaron el lunes en demanda de medidas de bioseguridad, tras la muerte de tres reos que probablemente fallecieron por la Covid-19, informaron las autoridades.Unos 50 presos se subieron al techo del frente de la cárcel San Sebastián, en la ciudad de Cochabamba (centro), portando banderas bolivianas para exigir a gritos la atención a sus demandas, observaron periodistas de la AFP. "Hemos sido sorprendidos hoy con una protesta, con un motín realizado por los internos, los privados de libertad", dijo el jefe del penal San Sebastián, Simón Cuadros.El funcionario confirmó que los reos "piden asistencia médica y el resultado de las pruebas de algunos internos que han estado enfermos". Además, indicó que la semana pasada murieron tres presos del penal, probablemente por Covid-19.Simón señaló que los equipos policiales antimotines fueron desplegados para resguardar el perímetro del penal. "Hasta ahora todo está tranquilo", aseguró.Los reos encendieron fogatas en el interior del penal, mientras algunos subidos al techo portaban banderas negras como señal de duelo.A la distancia se podía observar que algunos portaban barbijos de protección contra el coronavirus.Los amotinados golpearon latas, techos y puertas metálicas para hacer más ruidosa su protesta. Un letrero alzado por un preso decía: "No más muertos en las cárceles"."Adentro hay hartas personas mayores, no tienen medicamentos y no nos dejan meter alimentos, están super mal", dijo la esposa de un recluso, sin dar más detalles.Los reos también gritaban "¡libertad, libertad!" en reclamo contra las demoras de los procesos judiciales, un mal endémico en el país que contribuye al hacinamiento carcelario.San Sebastián es una cárcel donde están recluidos 650 presos, aunque su capacidad es para unos 200.Cochabamba es la tercera región más castigada del país por la pandemia, después de Santa Cruz (este) y La Paz. Acumula 7.544 infectados y 583 fallecidos, de un total nacional de 69.429 contagiados y 2.583 muertos. La Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) manifestó el domingo su preocupación por la situación sanitaria en las cárceles bolivianas.La ONG señaló que a la fecha se contabilizan al menos 159 presos infectados con coronavirus y 40 fallecidos.jac/rb/fj/lp