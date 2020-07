Moderna protege del covid a 16 monos; esperan 30.000 humanos

(Bloomberg) -- La candidata a vacuna de Moderna Inc. contra el covid-19 resultó efectiva en una prueba que inoculó a 16 monos contra el virus, un paso alentador en el camino hacia la defensa de los humanos contra la pandemia.

Dos dosis de la vacuna protegieron frente a una fuerte exposición al virus con dos niveles diferentes de dosificación, dijo Moderna en los hallazgos publicados el martes en el New England Journal of Medicine. Los primates no mostraron ningún signo de crear una enfermedad acentuada, un problema que ocasionalmente se ha asociado con las vacunas.

Si bien los datos son alentadores, Moderna está realizando una prueba mucho más grande, que involucra a 30.000 humanos. El estudio de fase 3 para determinar la seguridad y la eficacia de la vacuna comenzará a producir datos en noviembre o diciembre. La vacuna utiliza ARN mensajero, una forma sintética de material genético del virus diseñado para impulsar al sistema inmunológico del cuerpo a entrar en un modo de ataque. El Gobierno de Estados Unidos está proporcionando US$955 millones para ayudar a financiar el desarrollo de la vacuna.

Las acciones de Moderna subieron 1,7% a US$81,24 a las 3:50 p.m. en Nueva York.

