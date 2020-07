Más de un millón de personas salen de cuarentena en Chile ante caída de casos

Trabajadores municipales colaboran con miembros del Ejército de Chile en repartir almuerzos para los vecinos vulnerables de la comuna de Las Condes en Santiago (Chile). EFE/ Alberto Valdés/Archivo

Santiago de Chile, 28 jul (EFE).- Alrededor de 1,3 millones de personas salieron hoy de la cuarentena en la zona metropolitana de Santiago de Chile y en la vecina región costera de Valparaíso ante el descenso en el número de contagios y fallecimientos por COVID-19 registrado en esas zonas del país.

La medida, que se anunció la semana pasada y comenzó a aplicarse esta mañana, forma parte del plan de desconfinamiento "Paso a paso" en cinco fases puesto en marcha por el Gobierno de Chile para regular las medidas de cuarentena y aislamiento en función del avance que se experimenta en cada zona del país.

En concreto, esta jornada abandonaron la cuarentena y pasaron a la segunda fase, denominada "transición", más de 1,1 millones de personas de siete sectores de la capital chilena que se encontraban confinados desde el 15 de mayo y casi 200.000 personas de dos zonas de Valparaíso que habían entrado en cuarentena el 12 de junio.

Los vecinos de los sectores en "transición" pueden salir a la calle de lunes a viernes en horario diurno y hasta las 22.00 horas, momento en el que comienza el toque de queda, que sigue rigiendo a nivel nacional.

En esta primera jornada de apertura, y según datos del Ministerio de Transportes, en Santiago de Chile aumentó el flujo vehicular en un 6,2 % en comparación con el martes de la semana pasada.

También pudo verse un flujo mayor de personas en la calle que acudía a las peluquerías.

REPORTAN 53 NUEVOS FALLECIDOS

En el informe diario sobre el estado de la pandemia en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, dijo este martes a la prensa que "la variación de casos confirmados en los últimos 14 días es de -25 %", una caída que calificó como "muy importante" y que se da sobre todo en la Región Metropolitana, donde se ubica la capital del país.

Paris añadió que la tasa de positividad (porcentaje de personas que dan positivo por COVID-19 de entre todas aquellas que se hacen la prueba) es del 11 %, "la más baja en los últimos siete días".

"Las cifras son positivas, seguimos en el paso a paso, sin embargo queremos insistir en mantener las medidas sanitarias, no bajar los brazos y mantenernos alerta a cualquier cambio negativo que nos va a obligar a volver atrás", afirmó Paris.

El subsecretario de Redes Asistenciales del Ministerio de Salud, Arturo Zúñiga, informó este lunes de 53 nuevas muertes por coronavirus registradas por el Departamento de Estadística e Información (DEIS) de la cartera, elevando el total a 9.240.

Cabe señalar que aparte de las muertes confirmadas, el Departamento de Estadísticas e Información (DEIS) del Ministerio de Salud consigna que existen otros 4.183 decesos cuya probable causa es el coronavirus dado el cuadro clínico que presentaron, pero que no están confirmados por un examen.

Además, reportó 1.876 nuevos contagios en las últimas 24 horas, por lo que el total de personas que han contraído la COVID-19 en el país es de 349.800, de los cuales 322.332 se han recuperado, según Zúñiga.

Los pacientes internados en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) son 1.529, de los que 233 se encuentran en estado grave.

SITUACIÓN DESIGUAL POR REGIONES

La leve mejoría a nivel nacional de la que vienen informando las autoridades en las últimas semanas se ve reflejada también en algunas regiones del sur, como La Araucanía, que esta semana pasó a la cuarta de las fases del plan de desconfinamiento, la etapa "Apertura inicial", y se sumó a las también sureñas regiones de Los Ríos y Aysén, que ya se encuentran en esta situación, que permite retomar ciertas actividades de ocio y deportivas, con un límite de aforo.

Sin embargo, la situación no es tan buena en otras zonas, que entraron en cuarentena esta semana ante un aumento de contagios, como las ciudades de Coquimbo y La Serena (ambas en el norte) y Puerto Montt (sur).

La situación también empeoró en las comunas de Copiapó, La Calera, La Cruz e Isla de Maipo, todas en el centro-norte del país, que pasaron hoy a cuarentena.

"Estamos en un momento especial, por una parte hay siete comunas (barrios o sectores de ciudad) en la Región Metropolitana y otras dos (de Valparaíso) que han disminuido su nivel de confinamiento, pero hay otras tres comunas que pasan a ingresar a cuarentena, entonces ¿cuál es la señal? La señal es que debemos seguir cuidándonos, que no salimos del coronavirus, sino que salimos con el coronavirus", expresó Paris.

Cabe recordar que Chile nunca decretó una cuarentena a nivel nacional, sino en función del aumento de casos en las distintas regiones o ciudades.

Pese al comienzo de la apertura de las restricciones en algunas zonas del país, Chile mantiene el estado de excepción por catástrofe y el toque de queda nocturno, así como el cierre de las fronteras y tiene a nivel nacional, salvo las tres regiones sureñas mencionadas, clausurados los negocios que no son de primera necesidad como bares, restaurantes o cines.