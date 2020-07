María Castro presume de embarazo

MADRID, 28 (CHANCE)La actriz María Castro nos tiene acostumbrados a llenar su perfil de Instagram con recetas de cocina, actividades para los niños o escapadas al aire libre. Pero hoy ha optado por dar un giro y publicar una imagen más personal.



María ha lucido su incipiente barriguita, ya que se encuentra embarazada del que será su segundo hijo junto a su pareja José Manuel Villalba. Tal y como ha comentado "Ahora, con el doble de barriga que en la foto, pero con la misma esencia... simplemente yo", la foto no es actual, ya que el embarazo se encuentra en un estado más avanzado, pero refleja su esencia.



https://www.instagram.com/p/CDLgmKXld8X/



Fue el pasado mes de mayo cuando la actriz, que alcanzó la fama hace 10 años por su papel de Jessica en la serie Sin tetas no hay paraíso, en la que compartía reparto con Miguel Ángel Silvestre y Amaia Salamanca, anunció que estaba embarazada de nuevo. Una noticia que colmó de felicidad a su familia ya que su hija, Maia, tendrá un hermano con el que compartir los singulares juegos que le enseña su madre.



Y es que muchos son los rostros conocidos que han decidido aumentar la familia y se han puesto a ello durante la cuarentena. En unos meses daremos la bienvenida a los llamados hijos del confinamiento ya que nacerán los que están esperando padres como Ana Boyer y Fernando Verdasco; Sara Sálamo e Isco Alarcón; Marta Castro y Fonsi Nieto; María Pombo y Pablo Castellanos y Dafne Fernández y Mario Chavarría, entre otros. No cabe duda de que el Covid-19 nos ha traído un 'baby boom' de grandes dimensiones.