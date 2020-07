Malí.- El presidente nombra un Gobierno reducido para abordar las recomendaciones de la CEDEAO, ante el rechazo opositor

El opositor M5-RSF exige "más que nunca" la dimisión de Keita



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Malí, Ibrahim Boubacar Keita, ha nombrado un Gobierno reducido integrado únicamente por seis ministros para abordar las recomendaciones formuladas por la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) para intentar solucionar la crisis política, si bien el principal movimiento opositor ya ha rechazado las propuestas del bloque regional.



La Presidencia ha indicado en un comunicado que los ministros de Defensa, Administración Territorial y Exteriores, Ibrahima Dahirou Dembelé, Boubacar Alpha Bah y Tiebile Dramé, respectivamente, se mantienen en sus cargos.



Asimismo, ha nombrado al antiguo jefe del Ejército M'Bemba Moussa Keita al frente de Seguridad, a Kassoum Tapo como titular de Justicia y a Abdoulaye Daffe como ministro de Finanzas, según el documento, publicado a través de su cuenta en la red social Twitter.



La decisión ha llegado horas después de la propuesta de la CEDEAO, que contempla un Gobierno de unidad, la dimisión "inmediata" de 31 diputados para dar paso a elecciones parciales, una "recomposición" del Tribunal Constitucional y la creación de una comisión de investigación sobre la muerte de manifestantes en las protestas. Además, amenazó con sanciones contra los que actúen para impedir una solución a la crisis.



Asimismo, recoge que este Ejecutivo de unidad debería contar con miembros del movimiento opositor y la sociedad civil, si bien manifestó que los ministros de Defensa, Justicia, Exteriores, Seguridad y Finanzas "podrían ser nombrados antes de la formación" de este nuevo Gobierno, a lo que se ha ceñido Keita con su anuncio.



Sin embargo, el opositor Movimiento 5 de Junio-Agrupación de Fuerzas Patrióticas (M5-RFP), liderado por el destacado imam Mahmoud Dicko, ha expresado su "asombro" por la propuesta del bloque y ha acusado a la CEDEAO de "seguir considerando la crisis sociopolítica en Malí como un simple contencioso electoral relacionado con la segunda vuelta de las legislativas".



EL M5-RFP EXIGE LA DIMISIÓN DE KEITA



En este sentido, ha argumentado en su comunicado que las decisiones adoptadas por el organismo en su cumbre extraordinarias "se fundamentan en aproximaciones muy improbables, como la hipotética dimisión de diputados cuya elección ha sido puesta en duda", así como la posibilidad de que Keita aborde una reconstitución del Constitucional.



"El M5-RFP constata, con pesar, que las conclusiones de la cumbre de jefes de Estado no tienen en cuenta la profundidad y la gravedad de la crisis sociopolítica que hipoteca el destino de Malí, no se corresponden en forma alguna a la voluntad y aspiraciones del pueblo maliense y, sobre todo, violentan las leyes y la Constitución de Malí que respeta el movimiento", ha argüido.



Por todo ello, ha hecho hincapié en las "consecuencias catastróficas de la mala gobernanza" de Keita y en "la confiscación de los principios republicanos que garantizan la alternancia democrática", motivo por el que el M5-RFP ha pedido "más que nunca" la dimisión del presidente maliense, que "tiene la total responsabilidad de esta siniestra perspectiva para el país".



El movimiento ha criticado además "las insinuaciones que intentan diluir las reivindicaciones populares azuzando el espantapájaros terrorista-islamista para despistar al pueblo maliense que, desde hace siglos, ha optado por la tolerancia religiosa, el Islam y la laicidad", antes de destacar que se trata de "un intento desesperado (por parte de Keita) para negar su propia incapacidad a la hora de frenar una crisis multidimensional persistente que él mismo ha agravado en gran medida".



Así, el movimiento ha "reafirmado" su "determinación" de "mantener su combate para salvar a Malí, amenazado de desaparición en tanto que Estado, nación, democracia y república laica" y ha pedido "acciones judiciales, incluidas ante el Tribunal Penal Internacional (TPI)" contra los responsables de la muerte de manifestantes durante las protestas, según ha recogido el portal de noticias Mali Actu.



"El pueblo maliense seguirá movilizado y decidido a llevar a cabo su derecho constitucional a la desobediencia civil, en la totalidad del territorio nacional y la diáspora, hasta el éxito de su combate patriótico por la restauración de un Malí democrático, republicano y laico, dotado de una gobernanza responsable y virtuosa", ha remachado.



LA CEDEAO RECHAZA QUE KEITA DIMITA



La CEDEAO ha rechazado en varias ocasiones la posibilidad de que Keita presente su dimisión y en su batería de propuestas para solucionar la crisis no ha incluido esta opción, exigida por la oposición liderada por Dicko.



Así, el expresidente nigeriano Goodluck Jonathan rechazó una posible dimisión de Keita tras una visita al país para mediar en la crisis al frente de una delegación de la CEDEAO y propuso un Gobierno de unidad. "Los líderes deben ser elegidos y abandonar el cargo en procesos constitucionales", dijo Jonathan, quien resaltó que "de lo contrario, habría repúblicas bananeras por todas partes".



En esta misma línea se expresó el viernes el mandatario de Níger, Mahamadou, Issoufou, presidente de turno de la CEDEAO y líder de la delegación de alto nivel que se desplazó posteriormente al país, quien destacó que la dimisión de Keita "es una 'línea roja'" para el organismo regional.



"El presidente Keita fue elegido democráticamente por el pueblo maliense", recordó, antes de recalcar que la delegación es "optimista" debido a que todas las partes "han reconocido la necesidad de encontrar una solución rápida y definitiva a la situación que prevalece en el país".



La oposición ha denunciado la incapacidad del Gobierno para hacer frente al incremento de la violencia yihadista a manos de las filiales de Al Qaeda y Estado Islámico, la cual ha potenciado también una incipiente violencia de tipo comunitario que enfrenta esencialmente a peul, a los que se identifica con los terroristas, con otros grupos étnicos.



A esto se suma una grave situación económica, la percibida corrupción de la clase política y ahora también el impacto de la pandemia de coronavirus, así como el rechazo de la oposición a los resultados de las elecciones parlamentarias celebradas a finales de marzo en el país africano.



La CEDEAO ya se implicó con éxito en 2012 en un esfuerzo de mediación de la grave crisis política desatada en el país africano a causa del golpe de Estado que puso fin al mandato de Amadou Toumani Touré, después de que las partes aceptaran su plan.