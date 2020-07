Macarena Gómez deslumbra con un conjunto de Teresa Helbig

27/07/2020 Macarena Gómez presenta 'Amor en polvo' con un diseño de Teresa Helbig. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA CORTESÍA DE INHOUSE SMART COMMUNICATION



MADRID, 28 (CHANCE)



Macarena Gómez ha presentado un nuevo trabajo, Amor en polvo, cinta que protagoniza junto a los televisivos Enrique Arce y Luis Miguel Segui, con quien ya compartió reparto en la consagrada serie La que se avecina. La actriz, consciente de que era el centro de todas las miradas, no defraudó apostando por un favorecedor y original conjunto de short y blusa de tull con detalles de rafia de la colección "Join the Club" de Teresa Helbig. Un outfit que aportó frescura y jovialidad a la actriz además de realzar su estilizada figura.



https://www.instagram.com/p/CDCR-SvK01H/



Conocida por su gusto audaz a la hora de escoger sus looks, Macarena, poco a poco y acto a acto, va convirtiendo a Teresa Helbig en su diseñadora de cabecera. Y es que no es la primera vez que la vemos con diseños de la catalana, quien ya ocupa un puesto primordial en las alfombras rojas.



En la Trigesimo tercera edición de los Goya, antes de que el Covid-19 copara nuestras vidas, Macarena impactó en la alfombra Palacio de Congresos y Exposiciones FIBES de Sevilla con otro diseño de Teresa Helbig, en esta ocasión se trataba de una versión del que lució Laura Vecino, esposa de Rafa Medina, en la boda de Marta Ortega y Carlos Torreta.