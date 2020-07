Los beneficio de 3M mejora un 28 % en primer semestre pese a la caída de ventas

El beneficio operativo se mantuvo básicamente sin cambios al situarse en los 1.740 millones de dólares, frente a los 1.702 millones de mismo período de 2019.EFE /John G. Mabanglo /Archivo

Nueva York, 28 jul (EFE).- El beneficio neto del gigante de material de seguridad y sanitario 3M aumentó un 28 % en la primera mitad del año, pese a una caída de las ventas del 5 % y al impacto de la pandemia de COVID-19, que afectó a algunos de sus objetivos en segmentos de importancia, informó este martes la compañía.

En el segundo trimestre del año la empresa, con sede en Minesota (EE.UU.), facturó cerca de 7.200 millones de dólares, un 12 % menos y registro un beneficio neto de 1.290 millones de dólares, una mejora del 14 % en tasa interanual.

El beneficio operativo se mantuvo básicamente sin cambios al situarse en los 1.740 millones de dólares, frente a los 1.702 millones de mismo período de 2019.

No obstante, los datos de ventas están por debajo de lo que esperaban los analistas, con lo que la multinacional 3M, uno de los principales fabricantes de material de protección durante la pandemia, cedió un 4 % en la apertura de Wall Street.

Las ventas en seguridad industrial cayeron un 9,2 % entre abril y junio, hasta los 2.700 millones de dólares, mientras que en material sanitario se mantuvo esencialmente sin cambios en los 1.800 millones, lo que, no obstante, está por debajo de lo esperado por los analistas.

En el segmento de electrónica y transporte la merma de ventas fue del 21 % hasta los 1.900 millones de dólares, mientras que en productos de consumo el retroceso fue del 6,2 % hasta los 1.200 millones de dólares.

"Pese a que nuestros resultados estuvieron significativamente impactados por la ralentización económica global, hemos ejecutado bien y gestionado nuestros costes en otro trimestre de flujo de liquidez robusto", indicó en un comunicado el consejero delegado de la entidad, Mike Roman.

3M se vio afectado por la reducción en la producción industrial mundial, en la que es un proveedor clave, y pese a que es uno de los principales fabricantes de máscaras N95 o productos sanitarios y de limpieza, no pudo compensar los retrocesos.

La multinacional detalló que produjo cerca de 800 millones de máscaras y respiradores N95 en la primera mitad del año, el doble de la producción normal.