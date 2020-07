28/07/2020 Loles León y Santiago Segura estrenan 'Padre no hay más que uno 2'. Loles León y Santiago Segura han sido los encargados de presentar Padre no hay más que uno 2, cinta que protagonizan junto a Toni Acosta, quien ha sido la gran ausente en el acto. La película a las pantallas en una situación complicada, pero con muchas ganas de convertirse en la comedia del verano. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Padre no hay más que uno 2, secuela de su exitosa primera parte homónima, llegará a nuestras pantallas el próximo miércoles 29 de julio, aunque su estreno estaba programado para el 1 de agosto, y para despertar nuestras ganas de ir al cine a verla han estado ejercido de maestros de ceremonias Loles León y Santiago Segura. No así, Toni Acosta, a quien sus compromisos profesionales le han impedido poder acompañar en su compañeros en un día tan especial.



Ambos actores han coincidido en que la sintonía con los niños que componen el reparto, entre los que se encuentran las hijas de Santiago Segura, Calma y Sirena, es maravillosa, al igual que lo es entre ellos. Y es que las pequeñas del director ya debutaron en el cine en la primera entrega de esta saga, que, según apunta Sirena, llegará hasta la séptima, convirtiéndose en seria competidora de la mítica Torrente.



"Hacía las frases pensando en Loles" ha comentado Santiago Segura durante la presentación, y ha asegurado que se llevó una gran alegría cuando la actriz accedió a hacer la película. En ella da vida a una suegra a la que le gusta tocar puntos álgidos en la familia.



Mientras, Toni Acosta se encontraba en Mérida sacando adelante 'Anfitrión', obra de teatro que se enmarca dentro del Festival de teatro de dicha ciudad y en la que comparte elenco Pepón Nieto, Fele Martínez, Paco Tous, Daniel Muriel y María Ordóñez. Con ellos materializará una trama plagada de seres duplicados ambientada en una caravana de circo en los años 50, que, casualidades del a vida, también se estrena este miércoles.