La COVID-19 deja otras dos víctimas en un julio negro para Paraguay

Asunción, 27 jul (EFE).- El inicio de la última semana de julio, el mes en el que más muertes por coronavirus se han dado en Paraguay, registró este lunes otros dos fallecimientos por la enfermedad, elevando a 43 el número de víctimas mortales y a 4.548 los contagios.

Las víctimas son un hombre de 52 años y una mujer de 70, según el reporte del Ministerio de Salud Pública.

En su informe, la cartera sanitaria informó que los positivos ascienden a 4.548 tras registrarse 104 más con relación a la víspera, sobre 1.694 muestras realizadas.

De esos 104 positivos, 70 son por contacto, tres procedentes del exterior y 31 sin nexo, añadió el Ministerio.

Con el registro de hoy suman 25 los fallecidos por COVID-19 en el mes de julio, once de ellos esta semana.

El Ministerio añadió a su informe que hay 42 personas internadas por el coronavirus y que diez de ellas están en la unidad de cuidados intensivos.

Por zonas, las de mayor circulación viral en el país son Asunción, la capital; el departamento de Central, el más poblado, y el de Alto Paraná, frontera con Brasil.

El Gobierno excluyó a esas áreas de la fase cuatro de la cuarentena, que arrancó hace siete días con la apertura de cines, bares y otras actividades sociales.

Al respecto, el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, dijo este fin de semana a un medio local que de momento no se contempla que esas zonas superen la fase tres de la cuarentena.

El levantamiento de las restricciones no incluye de momento la apertura de las fronteras ni el retorno del transporto aéreo de pasajeros.

En ese sentido, el Gobierno estudia una solución para permitir la reactivación de la actividad comercial y económica de la frontera, al tiempo que el sector turístico del país prepara una marcha para este miércoles, con el objetivo de pedir una Ley de Emergencia al Turismo.

No obstante, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo este lunes en un evento que "Paraguay tiene una gran oportunidad" como uno de los países de la región que menos sufrirá las consecuencias económicas del coronavirus.

Las proyecciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) prevén una contracción del 5 % de su Producto Interno Bruto, mientras que las de la Comisión Especial para América Latina y el Caribe (Cepal) estiman la caída en el 2,3 %.