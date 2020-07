La bancada de Panamá en el Parlacen no juramentará a los hijos de Martinelli

En la imagen, los hermanos Luis Enrique (i) y Ricardo Alberto Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014), esperan en una celda antes de una audiencia en la Ciudad de Guatemala (Guatemala). EFE/Esteban Biba

Panamá, 27 jul (EFE).- La directiva de la bancada de Panamá ante el Parlamento Centroamericano (Parlacen) informó este lunes que no tomará juramento como diputados suplentes del ente a los hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, detenidos en Guatemala a petición de EE.UU., que los acusa de presunto lavado de dinero vinculado a Odebrecht.

Así lo informó a través de una carta enviada a la presidenta del Parlacen, Nadia Lorena de León, el vicepresidente de la Junta Directiva por el Estado de Panamá, Gilberto Succari, diputado del gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD) de Panamá, y el secretario, Cirilo Salas, del Partido Popular.

Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron arrestados en Guatemala el pasado 7 de julio con fines de extradición a Estados Unidos, e intentan deshacer su detención demostrando que gozarían de inmunidad diplomática por haber sido elegidos diputados suplentes del Parlacen en los comicios de mayo de 2019 por los partidos panameños Cambio Democrático (CD) y Alianza.

Para mayo de 2019 ambos hermanos ya habían salido de Panamá, donde son buscados por la Justicia tanto por su presunta vinculación con el pago de sobornos de Odebrecht como con una trama local del mismo esquema conocida como Blue Apple.

Así, los hermanos Martinelli Linares no han sido juramentados por el Parlacen, por lo que de acuerdo con diversas fuentes no cuentan con inmunidad como parlamentarios.

Por ello pidieron el pasado 10 de julio al Parlacen su juramentación, algo que, según el reglamento interno, pueden hacer por la vía excepcional los "integrantes de junta directiva del Estado respectivo", en este caso los diputados Succari y Salas.

"Este asunto amerita de la fina caracterización de nuestras actuaciones y que estas estén revestidas de plena legalidad. Basados en ese principio, nos permitimos informarles que como directivos no procederemos con la juramentación referida", expresaron Succari y Salas en la carta dirigida a la presidenta del Parlacen.

Panamá cuenta con 20 diputados principales, y sus respectivos suplentes, ante el Parlacen: siete del PRD, otros siete del CD, fundado hace más de dos décadas por el expresidente Martinelli y el resto de los partidos Panameñista, Molirena, Alianza, Partido Popular y un legislador independiente.

La bancada en pleno del PRD, tres diputados del CD, Salas por el Partido Popular y el legislador independiente Manuel Castillero ya expresaron su rechazo a la jura de los hermanos Martinelli Linares como diputados suplentes dadas circunstancia judiciales que los rodean.

En ese mismo sentido se expresaron los diputados de los partidos opositores guatemaltecos Semilla, Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca -URNG- y Winaq, que argumentaron que juramentar a los hermanos Martinelli Linares "en estas circunstancias pretende que ellos eludan sus responsabilidades judiciales en el ámbito penal".

En redes sociales panameñas se repiten peticiones para sacar a Panamá del Parlacen, que es visto por sectores nacionales como un organismo inoperante pero que puede favorecer la impunidad.

Este mismo lunes, la defensa de los hermanos Martinelli Linares solicitó su "liberación inmediata" de la cárcel guatemalteca en la que se encuentran mediante un proceso de exhibición personal ante un juez de paz, al sostener que gozan de inmunidad por ser parlamentario regionales suplentes.