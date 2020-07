Kitín Muñoz, marido de Kalina de Bulgaria, sale en defensa del Rey Juan Carlos

27/07/2020 Kitín Muñoz, embajador de buena voluntad de la Unesco, en un evento celebrado en la capital para recuperar la normalidad post Covid POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Kitín Muñoz ha regresado a Madrid para asistir, como embajador de buena voluntad de la Unesco, a la presentación de la campaña "Vuelta a la normalidad. Unidos por el patrimonio". El aventurero, sin la compañía de su mujer Kalina de Bulgaria - que se encontraba indispuesta según el yerno del Rey Simeón de Bulgaria nos confesó y tuvo que cancelar su asistencia al acto a útlima hora - nos ha hablado de esta nueva iniciativa para intentar concienciar a la gente de la normalidad post Covid-19.



Kitín, muy cercano a la Familia Real española, ha querido romper una lanza en favor del Rey Don Juan Carlos ahora que el emérito se encuentra en el centro de la polémica por los últimos escándalos que han salido a la luz pública. El marido de Kalina de Bulgaria no duda en asegurar que "Yo sigo viendo a ese rey don Juan Carlos que comenzó una carrera muy difícil de la democracia y que hizo cosas maravillosas por España, ahí está su legado. Entonces solo tengo admiración por el Rey Juan Carlos y sigo creyendo lo mismo que tengamos memoria de todo lo importante que ha hecho por España el Rey Juan Calos". "En la cabeza de todos que quede lo que queda en la historia y en los libros, que es lo importante y el legado que ha dado el Rey Juan Carlos a España. Por favor, yo creo que ya es suficiente", afirma tajante el aventurero.



Muy discreto, Kitín ha preferido sin embargo no comentar las publicaciones en medios españoles acerca de su estrecha amistad con la Reina doña Letizia. Con un "son cosas que no tiene sentido porque no hay nada, no hay nada que comentar" uno de nuestros aventureros más ilustres ha dejado claro que es un tema que no le hace ninguna gracia tratar.