Google lanza su primer cable submarino hasta España que estará listo en 2022

Sede de Google, en Mountain View, California (EE.UU.). EFE/ Marc Arcas

Madrid, 28 jul (EFE).- Google lanzará su primer cable submarino hasta España, que conectará con EE.UU. y Reino Unido, que estará listo en 2022 y que permitirá proporcionar un mayor soporte a la red de productos empresariales y de consumo de la tecnológica estadounidense.

Este cable, denominado Grace Hopper, unirá Shirley (Nueva York), Bude (Reino Unido) y Bilbao, según han informado fuentes de Google este martes.

Una vez que esté en funcionamiento, Grace Hopper será "uno de los primeros cables nuevos" en conectar EE.UU. y Reino Unido desde 2003, según ha explicado.

Este nuevo cable, cuya inversión no ha precisado la tecnológica, aumentará la capacidad de los servicios de "Google Meet" (servicio de videotelefonía), "Google Gmail" (servicio de correo electrónico) y "Google Cloud" (nube).

Se trata de la primera inversión de Google en una ruta de cable submarino en Reino Unido y la primera ruta a España.

El cable estará equipado con 16 pares de fibras, lo que supone, según la compañía, una "actualización significativa de la infraestructura de internet que conecta actualmente Estados Unidos y Europa".

El contrato para construir el cable fue firmado hace unos meses con el proveedor de cable submarino SubCom, con sede en Eatontown (New Jersey-EE.UU.) y se espera que el proyecto se complete en 2022.

Grace Hopper contará con un sistema de conmutación de fibra óptica, una tecnología que permite mejorar la "fiabilidad de las comunicaciones globales", lo que les permite mover mejor el tráfico en caso de que se produzcan cortes.

Google ha asegurado que "es el primer cable submarino del mundo en usar esta tecnología" y confía en poder implementarla en otros sistemas en el futuro.

INTEGRARÁ EL FUTURO 'GOOGLE CLOUD' DE MADRID

El desembarque en España le permitirá a la compañía integrar de manera más estrecha la próxima región de Google Cloud de la tecnológica en Madrid -la única de España- y cuya fecha de funcionamiento no ha precisado.

Esta región de Google Cloud se pondrá en marcha tras una alianza con Telefónica, que le permitirá a la compañía de EE.UU. la utilización de la infraestructura de la multinacional española.

Ambas empresas anunciaron el pasado junio esta alianza que les permitirá acelerar la transformación digital de las empresas españolas. De momento, la compañía no ha informado cuándo entrará en funcionamiento esta nueva región cloud.

EL 98% DEL TRÁFICO INTERNACIONAL, A TRAVÉS DE CABLES SUBMARINOS

El 98 % del tráfico internacional de internet circula a través de cables submarinos, que permiten que se pueda compartir, buscar, enviar y recibir información por todo el mundo a la velocidad de la luz.

Grace Hopper se suma a los otros cables submarinos privados de Google -Curie, Dunant y Equiano- que conectan continentes por el fondo del océano.

Estos cables le permiten planificar las necesidades de capacidad futuras de sus usuarios en todo el mundo, así como agregar una capa de seguridad que va más allá de lo que está disponible en la red pública de internet.

El cable se llamará como la pionera en informática, Grace Brewster Murray Hopper (1906-1992), más conocida porque desarrolló el primer compilador (enlazador) para un lenguaje de programación, que fue fundamental para el desarrollo del cobol, un lenguaje que aún se utiliza. EFE

