Goldman advierte que el reinado mundial del dólar está en riesgo

(Bloomberg) -- El reinado del dólar estadounidense como moneda de reserva mundial está amenazado, como demuestra el reciente aumento en los precios del oro, según Goldman Sachs Group Inc.

El billete verde se enfrenta a varios riesgos, entre ellos un cambio de la Reserva Federal de EE.UU. hacia un “sesgo inflacionario”, un aumento de la incertidumbre política y las crecientes preocupaciones en torno a otro aumento en las infecciones por coronavirus en el país, según los estrategas de Goldman. Estos agregaron que la acumulación de deuda como resultado de la pandemia puede resultar en un miedo a la desvalorización.

“Han comenzado a surgir preocupaciones reales sobre la longevidad del dólar estadounidense como moneda de reserva”, escribieron estrategas de Goldman, entre ellos Daniel Sharp. “El oro es la moneda de último recurso, particularmente en un entorno como el actual donde los gobiernos están degradando sus monedas fiduciarias y empujando las tasas de interés reales a mínimos históricos”.

El rally histórico del oro pone de relieve la creciente preocupación sobre la economía mundial. El banco elevó su pronóstico de 12 meses para el oro desde US$2.000 a US$2300 por onza. La cifra contrasta con un valor de alrededor de US$1.930 en la actualidad.

Entretanto, el índice Bloomberg Dollar Spot se encamina a su peor julio en diez años. Recientemente ha habido renovados avisos de un ocaso del dólar tras un paquete de rescate histórico de la Unión Europea, que impulsó el euro y resultaría en una deuda de emisión conjunta.

Para Goldman, el creciente nivel de deuda en Estados Unidos, que ahora supera el 80% del producto interno bruto del país, y en otros lugares, aumenta el riesgo de que los bancos centrales y los Gobiernos permitan que la inflación se acelere.

“Los balances mayores resultantes y la gran creación de dinero estimulan los temores de una desvalorización”, dijeron los estrategas de Goldman. Esto crea “una mayor probabilidad de que en algún momento en el futuro, después de que la actividad económica se haya normalizado, haya incentivos para que los bancos centrales y los Gobiernos permitan que la inflación aumente más para reducir la carga de deuda acumulada”, dijeron.

La Fed anuncia su nueva decisión de tasas el miércoles. El banco anticipa que las tasas de interés reales de EE.UU. continuarán bajando, dando mayor impulso al oro.

Nota Original:Goldman Warns Dollar’s Role as World Reserve Currency Is at Risk

©2020 Bloomberg L.P.