Fútbol.- El jugador del Fuenlabrada ingresado desde el viernes regresa al hotel de A Coruña con el resto de compañeros

20/07/2020 Comunicado del CF Fuenlabrada DEPORTES CF FUENLABRADA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El futbolista del CF Fuenlabrada que fue ingresado el pasado viernes en un hospital de A Coruña por un problema de salud que no revestía gravedad fue dado de alta este martes y ya regresó al hotel donde está el resto de la plantilla confinada por sus positivos por coronavirus.



"El jugador del CF Fuenlabrada que tuvo que ser hospitalizado el pasado viernes ha recibido el alta hoy martes y regresa al hotel junto a sus compañeros. Desde el club mostramos nuestra satisfacción por su mejoría y queremos agradecer a los medios que no hayan revelado su identidad", apuntó el club madrileño en un comunicado.



El pasado viernes, el conjunto fuenlabreño, informó que este jugador fue llevado a un hospital tras sentirse "indispuesto", aunque su estado no revestía gravedad. El CF Fuenlabrada lleva aislado en un hotel de la ciudad herculina desde que el lunes 20 se revelase que tenía varios casos positivos por coronavirus en su expedición para jugar ante el Deportivo de La Coruña, en partido correspondiente a la última jornada de LaLiga SmartBank.