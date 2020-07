Fútbol.- El Atlético más sólido del año se prepara para el asalto a la Liga de Campeones

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Atlético de Madrid fue el primero de los tres equipos españoles que siguen vivos en la Liga de Campeones que volvió al trabajo y lo hizo tras unos días de descanso tras la conclusión de LaLiga Santander y once partidos que han evidenciado una mejoría en la solidez colchonera de cara a buscar el sueño continental.



El conjunto de Diego Pablo Simeone, que tenía previsto inicialmente volver el domingo, finalmente lo hizo este lunes en la ciudad deportiva de Majadahonda (Madrid), un día antes que el Real Madrid y el FC Barcelona, pese a que su retorno a la 'Champions' será una semana más tarde.



Los rojiblancos volvieron a ponerse a las órdenes del técnico argentino de cara a afinar su puesta a punto para su cita del 13 de agosto de cuartos de final ante el RB Leipzig alemán en el José Alvalade de Lisboa. Un duelo al que llega como favorito, un papel que ha aumentado por lo visto durante los once partidos del reinicio del campeonato liguero que han dejado una imagen sólida del equipo madrileño.



El Atlético alcanzó el parón en un estado de euforia. Justo un día antes de que la RFEF y LaLiga diesen por suspendido el fútbol, había asaltado nada más y nada menos que Anfield, el casi impenetrable hogar del Liverpool de Juergen Klopp. Esa noche estuvo contra las cuerdas tras encajar el 2-0 en la prórroga y habiendo sido prácticamente desbordado durante casi todo el encuentro, pero mostró el carácter del que le ha impregnado el 'Cholo' para aguantar de pie y terminar derribando de su trono a los 'reds'.



El conjunto colchonero acabó ganando ese partido por 2-3 y logrando un billete entre los ocho mejores que en el momento del sorteo y antes del primer duelo en el Wanda Metropolitano se antojaba difícil. Eliminado en la Copa del Rey por un Segunda B como la Cultural y Deportiva Leonesa, incapaz de ganar y marcar al Leganés en casa y alejado definitivamente de la pelea por el título liguero tras caer en el Santiago Bernabéu, el panorama no era el mejor.



Nadie imaginaba que desde ese 1 de febrero, el Atlético, reñido con el gol (22 en Liga en ese momento, uno por partido) y que no había sido capaz de ganar sus últimos cinco encuentros (con sólo un tanto, el logrado en el Reino de León), no volvería a hincar la rodilla, aunque continuase irregular.



Con un gol de Saúl Ñíguez batió al Liverpool en la ida, pero en el torneo doméstico continuaba tropezando en forma de empates (3) que hacían incluso que hubiese dudas sobre si podría estar entre los cuatro primeros, objetivo primordial del club.



Pero el parón sentó muy bien a los de Simeone, que volvieron a la acción muy mejorados en todas las facetas, sobre todo en la de cara a puerta. Los rojiblancos fueron el segundo mejor equipo de esa 'mini Liga' y sumaron 25 de los 33 puntos en juego, sólo superados por el campeón Real Madrid (31).



No perdieron ninguno de sus duelos y se plantarán ante el Leipzig con una racha invicta que se alarga a 18 encuentros. Y lo mejor, 20 goles en esos once choques, una sensible mejoría respecto a lo visto durante la temporada, y una defensa de nuevo férrea, que sólo concedió seis goles y sólo más de uno al FC Barcelona que, eso sí, anotó gracias a un tanto en propia puerta y otro de penalti.



LLORENTE, COSTA, KOKE Y LOS CENTRALES, AL ALZA



A nivel de nombres, hay varios que sobresalen en esta mejoría. Uno de ellos es un Marcos Llorente, al que Simeone ha sabido sacar lo mejor n el momento clave y cuando el madrileño no conseguía hacerse un hueco. Pero su actuación en la remontada de Anfield, con despliegue y dos goles claves, y su posicionamiento más cercano al área han permitido al 'Cholo' tener una nueva arma ofensiva, clave para aspirar al título continental.



Arriba también desprende buenas sensaciones un Diego Costa, que volvió con fuerza tras el parón y que pareció ganarle la partida para la titularidad a Álvaro Morata. El hispano-brasileño quiere recuperar su protagonismo de antaño, amparado por sus conocidas cualidades, y volver a ser un quebradero de cabeza para las defensas rivales.



En cambio, el buque insignia del proyecto, Joao Felix, continúa sin dar lo que se espera de él, aunque los problemas físicos también le han lastrado en el tramo final liguero. Ni siquiera encontró impulso en el doblete que hizo en El Sadar y sigue sin tener estatus de indiscutible para Simeone, que continúa apelando a su juventud y necesidad de crecimiento, y que necesita el desequilibrio del portugués en las cercanías del área.



Otra de las buenas noticias ha sido también el paso adelante del capitán Koke Resurrección para ser el líder de un mediocampo pendiente del estado físico de Thomas Partey y si el mediocentro llegará a tiempo para el choque ante el Leipzig. El mexicano Héctor Herrera sería su sustituto más 'natural'.



Atrás, con Lodi consolidado en el lateral izquierdo y con Trippier y Arias alternándose en el derecho, la mejor noticia ha sido el mantenimiento del rendimiento defensivo pese a no contar durante varios partidos con Felipe.



El central brasileño se había convertido en el 'jefe' de la zaga junto a Giménez, pero le costó encontrar el ritmo y su mejor nivel tras el parón, también con problemas físicos de por medio, lo que no afectó a la línea por el buen hacer de la pareja Savic-Giménez, además de las acciones de un Jan Oblak que no baja su nivel.



Todo esto, y el añadido de que el Leipzig no tuvo un retorno a la acción tan positivo, principalmente porque no pudo pelear por el título con un Bayern demoledor. Sin embargo, los de Julian Nagelsmann sólo perdieron uno de sus nueve partidos, ante el Borussia Dortmund, un revés que puso fin a una racha de 14 sin perder.



Su mayor preocupación será la de cómo suplir el no poder contar con Timo Werner, fichado ya por el Chelsea y que no podrá ser de la partida ante un Atlético que ahora deberá gestionar ese favoritismo casi absoluto y que se perfila como su mayor enemigo en una ciudad que también le podría deber una tras lo sucedido en la final de 2014.