Exdirector de Pemex luchará contra cargos de lavado de dinero

(Bloomberg) -- Emilio Lozoya, exdirector general del gigante Petróleos Mexicanos, dijo el martes que luchará contra los cargos de lavado de dinero y cooperará con las autoridades luego de declararse inocente en un escándalo de corrupción que está sacudiendo el panorama político de México.

En sus primeros comentarios públicos desde que fue extraditado de España, Lozoya le dice a un juez federal, a través de un enlace de video desde un hospital de Ciudad de México, que había sido intimidado e instrumentalizado por personas no identificadas para cometer presuntos delitos relacionados con un acuerdo de una planta de fertilizantes, según un resumen de los procedimientos entregado por funcionarios de prensa del tribunal. Dijo que probaría su inocencia en el caso y que cooperaría con las investigaciones del Gobierno, según el informe.

El testimonio de Lozoya no fue puesto a disposición directamente por el tribunal mexicano. El exejecutivo permanece en una habitación de hospital desde que regresó al país debido a problemas de salud.

Lozoya es el objetivo de más alto perfil hasta ahora en la lucha del presidente, Andrés Manuel López Obrador, contra la corrupción. La semana pasada, el presidente dijo que Lozoya ya había dado un testimonio inicial sobre el pago de sobornos a legisladores para aprobar la histórica reforma energética del expresidente Enrique Peña Nieto que abrió la industria a inversionistas privados en 2014. El escándalo de corrupción también involucra supuestos sobornos por parte de la constructora brasileña Odebrecht SA.

Fiscales dijeron el martes que el exejecutivo y operador político, que era confidente de Peña Nieto y dirigió la petrolera conocida como Pemex desde fines de 2012 hasta principios de 2016, había sido vinculado a la compra de una casa en un exclusivo barrio de Ciudad de México con el uso de US$3 millones en fondos ilícitos. El dinero había sido transferido a la hermana de Lozoya por el entonces presidente de la siderúrgica Altos Hornos de México, según los funcionarios.

Posteriormente, Lozoya abogó ante el directorio de Pemex a favor de la compra de una planta de fertilizantes en problemas perteneciente a la siderúrgica, dijeron los fiscales. Supuestamente, él y el expresidente de Altos Hornos habían hecho un pacto para inflar el precio de la instalación. López Obrador ha dicho que Pemex pagó un exceso de al menos US$200 millones por la planta.

Miguel Ontiveros, un abogado que representa a Lozoya, no respondió a una solicitud de comentarios enviada por correo electrónico.

A principios de este mes, Lozoya fue extraditado a Ciudad de México desde una prisión en Madrid. Fue arrestado por la policía española en febrero después de huir de su país y esconderse durante casi un año.

El exejecutivo fue llevado a un hospital de Ciudad de México después de sufrir anemia y fatiga, dijeron el martes los fiscales.

