Estos son los mejores restaurantes del mundo según TripAdvisor

(Bloomberg) -- Según TripAdvisor, tres restaurantes del Reino Unido y solo uno de Estados Unidos se encuentran entre los mejores establecimientos de alta cocina del mundo, cuyas calificaciones anuales se publican hoy y tienen poca semejanza con los 50 mejores restaurantes del mundo y otras listas.

Auberge du Vieux Puits, en Fontjoncouse, Francia, ocupa el primer lugar, seguido de La Ville Blanche, en Rospez, Francia; y en tercer lugar está Chila, ubicado en Buenos Aires, Argentina. El líder del Reino Unido es el Black Swan en Oldstead, un pub que previamente había ganado. También en Inglaterra, the Fat Duck ocupa el décimo lugar y L’Enclume, el décimocuarto. Ninguno de los tres queda en Londres. El estadounidense the French Laundry, ubicado en Yountville, California, se encuentra en la vigésimocuarta posición de la lista.

Los ganadores entre los favoritos de los viajeros se eligen en función de los millones de comentarios y opiniones de comensales de todo el mundo recopilados en 2019. Los galardones consideran la calidad y cantidad de comentarios y calificaciones de TripAdvisor específicos para cada categoría de premios. La ausencia de jueces profesionales y expertos se traduce en que los premios tienden a diferir de otras evaluaciones.

Por ejemplo, no hay lugar en la lista para los ganadores de los 50 mejores del mundo, Eleven Madison Park de Nueva York; Noma, ubicado en Copenhague; ni el actual titular, Mirazur, del sur de Francia.

Por otro lado, el ganador, Auberge du Vieux Puits, tiene tres estrellas Michelin y TripAdvisor tiende a llamar la atención sobre algunos restaurantes, como el Black Swan, que anteriormente recibió publicidad limitada. Aquí está la lista:

Auberge du Vieux Puits, Fontjoncouse, Francia

La Ville Blanche, Rospez, Francia

Chila, Buenos Aires, Argentina

Black Swan en Oldstead, Reino Unido

Leo, Bogotá

Aramburu, Buenos Aires

Restaurante La Maison d’a Cote, Montlivault, Francia

Restaurante 040, Santiago

Ise Sueyoshi, Nishiazabu, Japón

The Fat Duck, Bray, Reino Unido

5, Stuttgart, Alemania

TRB Hutong, Pekín

La Colombe, Constantia, Sudáfrica

L’Enclume, Cartmel, Reino Unido

Azurmendi, Larrabetzu, España

Ciel Bleu Restaurant, Amsterdam

Martin Berasategui, Lasarte, España

Ristorante Lido ‘84, Gardone Riviera, Italia

Quintessenza, Trani, Italia

Ristorante Don Alfonso 1890, Sant’Agata sui Due Golfi, Italia

The Grove, Auckland Central, Nueva Zelanda

i Latina, Buenos Aires

Uri Buri, Acre, Israel

The French Laundry, Yountville, EE.UU.

Restaurante Benazuza, Cancún, México

Nota Original:The World’s Best Restaurants Include Three in U.K., One in U.S.

©2020 Bloomberg L.P.