Estados Unidos.- Iberdrola vende a WEC Energy Group el 85% de un parque eólico en Estados Unidos

11/09/2019 ECONOMIA IBERDROLA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Iberdrola, a través de su filial Avangrid Renewables, ha alcanzado un acuerdo para vender a WEC Energy Group una participación del 85% en el proyecto eólico de Tatanka Ridge, de 155 megavatios (MW) y que está construyendo en el condado de Deuel, en el Estado de Dakota del Sur (Estados Unidos), informaron ambas empresas.



Según los términos de la transacción, WEC Energy Group indicó que invertirá unos 235 millones de dólares (unos 200 millones de euros) en esa participación en el proyecto y la mayoría de sus beneficios fiscales.



El cierre de la operación está sujeto a la recepción de ciertas aprobaciones regulatorias y condiciones de cierre habituales. El proyecto tiene acuerdos de compra a largo plazo para el 100% de la energía producida con una compañía multinacional como Google y una cooperativa eléctrica bien establecida que presta servicios en varios estados.



El parque, que contará con un total de 56 turbinas instaladas, está siendo construido por Avangrid y está previsto que entre en operación comercial a principios de 2021.



El presidente y director ejecutivo de Avangrid Renewables, Alejandro de Hoz, valoró que la asociación con WEC Energy Group en otro nuevo proyecto eólico "permite capitalizar nuestra amplia cartera de proyectos renovables en todo el país".



"Con una cartera de desarrollo de energías renovables que se acerca a 19 gigavatios (GW), tenemos la flexibilidad de buscar diferentes caminos para maximizar el valor de nuestros activos eólicos y solares, y liderar un cambio transformador en el sector energético al satisfacer el apetito de los clientes y socios por soluciones de energía limpia", añadió.



Así, esta operación se enmarca dentro de la estrategia de la energética de la optimización de sus activos a través de ventas estratégicas, alianzas o asociaciones, creando así valor y nuevas oportunidades para el negocio.



En diciembre de 2018, Avangrid Renewables ya vendió a WEC Energy Group una participación del 80% en el parque eólico Coyote Ridge de 97 (MW) en el condado de Brookings, proyecto que está en operación comercial desde este año.



Asimismo, en septiembre del año pasado, también alcanzó un acuerdo con la firma de inversión Axium Infraestructure para la venta de una participación del 50% en el parque eólico Dry Lake II y en el proyecto solar Copper Crossing, situados en Arizona (Estados Unidos), por un importe de unos 112 millones de dólares (unos 101,5 millones de euros).



PUESTA EN FUNCIONAMIENTO AL COMPLETO DE EAST ANGLIA ONE



Por otra parte, Iberdrola ha completado la puesta en funcionamiento al 100% de su 'megaproyecto' eólico marino East Anglia One, construido en aguas del Mar del Norte (Reino Unido) y que es uno de los más grandes del mundo de este tipo, en un proceso que se ha completado en su recta final en plena crisis sanitaria del coronavirus.



Con un total de 714 megavatios (MW) de capacidad, East Anglia One, donde Iberdrola tiene por socio al grupo australiano Macquarie, que posee el 40%, permitirá abastecer de electricidad limpia a alrededor de 630.000 hogares británicos.



Con una inversión total de unos 2.500 millones de libras (unos 2.875 millones de euros), el proyecto cuenta con un área de unos 300 kilómetros cuadrados -lo que equivale a 40.000 campos de fútbol-.



Así, las 102 turbinas eólicas marinas de Siemens Gamesa, situadas a 43 km de la costa de Suffolk, ahora están en pleno funcionamiento, tras haberse abordado alrededor del 20% de la instalación de los aerogeneradores y casi la mitad del trabajo de conexión en plena crisis del Covid-19.



East Anglia One, que es el primero de los cuatro parques eólicos marinos que ScottishPower Renewables está desarrollando en la región, desempeñará un papel importante en la contribución al objetivo de Reino Unido de cumplir con su objetivo de descarbonización a 2050.