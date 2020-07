España.- La mascarilla será cien por cien obligatoria en Madrid y se limitan las reuniones a grupos de diez personas

28/07/2020 La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, presenta la estrategia de continuidad del Covid-19, en la que informa de las nuevas medidas que pondrá en marcha el Gobierno regional para combatir al coronavirus, en la Casa de Correos, Madrid (España), a 28 de julio de 2020. POLITICA Óscar Cañas - Europa Press



La Comunidad contratará rastreadores hasta alcanzar los 360, pondrá en marcha una cartilla Covid-19, activará Ifema y adquirirá más material sanitario



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La mascarilla será cien por cien obligatoria en la Comunidad de Madrid desde el jueves así como se limitará la asistencia en terrazas y reuniones privadas en espacios interiores y al aire libre a grupos no superiores a 10 personas.



Los locales de ocio nocturno y las terrazas cerrarán a la 1.30 horas y van a tener la posibilidad de que los últimos clientes entren media hora antes. Será necesario un registro de entrada de DNI y de número telefónico de contacto, para facilitar el trabajo de los técnicos de salud que buscan posibles casos.



Así lo ha desgranado la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, en una rueda de prensa en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, en la que ha presentado medidas de choque para combatir el coronavirus, en el marco del plan 'Madrid no se para'.



Además, la Comunidad de Madrid va a contratar y formar a nuevos rastreadores, llegando a la cifra de 360, "lo que duplica la actual". Esto será ampliable en función de las necesidades que se vayan detectando.



ES CLAVE: "NO VOLVER A CONFINAR"



Acompañada del consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, la jefa del Ejecutivo autonómico ha mostrado su preocupación por los datos económicos y ha situado las nuevas acciones como parte de la "doble misión" de la Comunidad: "acabar con el Covid-19 y al mismo tiempo trabajar sin descanso por el empleo para Madrid y para el resto de España". "La clave es no confinarnos nuevamente", ha apuntado.



Así, la Comunidad de Madrid va a impulsar un cartilla Covid-19, que será similar a la de vacunación internacional y que tendrá su réplica en la tarjeta sanitaria virtual. En ella se recogerán datos sobre las pruebas que se ha realizado cada persona así como si cuenta o no con anticuerpos.



En su intervención, la dirigente ha vuelto a pedir responsabilidad a los jóvenes, dado que son uno de los focos de contagio, y ha anunciado que impulsará una campaña destinada a ellos con la que se busca que formen parte de la lucha contra este "enemigo invisible".



Ayuso ha desgranado que se ha reforzado la campaña contra el Covid-19 en inglés sobre el uso de la mascarilla y también para informar a los turistas que visitan la región dónde acudir en caso de que tengan síntomas. Además, la página web del coronavirus ya está disponible en varios idiomas y en agosto habrá avisos a través de SMS.



MUESTREOS SEROLÓGICOS SELECTIVOS EN COLEGIOS E IES



Por otra parte, se va a activar el Hospital de Emergencias Isabel Cendal de forma temporal en dos pabellones de Ifema, hasta que esté a pleno rendimiento para empezar a derivar pacientes y evitar que el Covid-19 "vuelva a todos los hospitales". "Vamos a hacer todo lo posible porque el personal sanitario no vuelva a pasar por la misma pesadilla", ha declarado.



Asimismo, ha incidido en que cuentan también con 500 plazas en hoteles medicalizados para poner en marcha si fuera necesario, además del Ayre Colón que y está "a pleno rendimiento para las personas que tienen síntomas".



Ayuso ha desgranado que, además, se mantendrán las 60.000 PCR diarias y test serológicos, y que serán ampliables. Se van a distribuir en unidades móviles puntos de PCR para que se desplacen a las zonas en las que hay más contagio.



El Gobierno regional también hará muestreos serológicos selectivos en colegios y en los institutos, sobre todo a partir de 2º de Bachillerato, aunque se va a hacer de manera "periódica y masiva" en los colegios de Educación Especial.



COMPRA DE MATERIAL SANITARIO



"Vamos a seguir comprando material sanitario. Actualmente tenemos material para 45 días y lo vamos a ampliar hasta los 75", ha continuado, al tiempo que ha indicado que reforzarán la campaña de vacunación para la gripe, para personas mayores de 60, mujeres embarazadas, personal sanitario y para los crónicos, y la de neumococo, especialmente para los niños.



Por otro lado, ha incidido en que la tarjeta sanitaria virtual ya se puede activar a través del teléfono y de SMS, de manera que ya no habrá que acercarse a los centros de salud para hacerlo.



PETICIONES AL GOBIERNO DE ESPAÑA



Por último, Ayuso ha vuelto al Gobierno central PCR en origen para aquellas personas que lleguen a Barajas desde zonas de riesgo y de nuevo ha ofrecido la puesta en marcha de un hospital de campaña.



Hasta el momento, la Comunidad de Madrid ha contabilizado 89 casos importados por el aeropuerto y de ellos 59 han venido ya en julio. En solo cuatro días, han detectado 25 casos. De todos ellos, el Ejecutivo de Pedro Sánchez "solo ha detectado cuatro".



La presidenta madrileña ha insistido en que es necesario contar "con una estrategia de país" y el impulso de medidas alternativas para evitar el estado de alarma. Además, ha reclamado su ayuda para la compra masiva de test con el objetivo de "incrementar el muestreo a toda la población".