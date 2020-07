El Pantanal brasileño declara emergencia ante fuerte avance de incendios

Fotografía de julio de 2020 cedida por el Cuerpo de Bomberos del estado de Mato Grosso, que muestra el incendio forestal en la localidad amazónica de Campo Novo do Parecis (Brasil). EFE/CBMMT

Recife (Brasil), 28 jul (EFE).- Los municipios brasileños de Corumbá y Ladario, en el estado de Mato Grosso do Sul y localizados en la frontera con Bolivia, fueron declarados este martes en emergencia por los incendios que avanzan por el extenso bioma del Pantanal, los cuales han aumentado un 200 % en lo que va de año.

El Gobierno de Mato Grosso do Sul (oeste), que el lunes recibió el refuerzo de la Fuerza Aérea Brasileña (FAB) para combatir los incendios, decretó un estado de emergencia específico para esas dos ciudades y que se suma a uno similar anunciado el último viernes para todo el bioma del Pantanal.

El decreto de este martes promulgado por el gobernador Reinaldo Azambuja y que tiene validez de 180 días facilita el apoyo del Gobierno federal y se "complementa" con el de situación de emergencia en todo el Pantanal, declaró a medios el coordinador de la Defensa Civil regional, coronel Fabio Santos Catarinelli.

Según el estatal Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales (INPE, por su sigla en portugués), en lo que va de año se han registrado en el Pantanal 3.800 focos de incendio, un 200 % más que en el período enero-junio de 2019 y los mayores en las últimas dos décadas.

Se calcula que tan solo entre el lunes y este martes se registraron 394 focos en la región, 320 de ellos en los municipios de Corumbá y Ladario.

Tan solo en la última semana los incendios en el Pantanal, que se han intensificado con la época de sequía, han consumido más de 26.000 hectáreas de vegetación en un bioma reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco y donde conviven miles de mamíferos, peces y aves.

Un avión carguero militar Hércules C-130, que llegó el lunes a Corumbá, inició este martes las labores de apoyo al Cuerpo de Bomberos de Mato Grosso do Sul, que desplazó para la región unidades de todo el estado, principalmente de la capital Campo Grande, a 427 kilómetros de distancia.

Con el nuevo decreto se espera en las próximas horas la llegada de más aviones de la FAB para sumarse al trabajo de los bomberos.

El vecino estado de Mato Grosso, que también forma parte del Pantanal, registra incendios similares, con epicentro en Poconé, a unos 100 kilómetros de Cuiabá, la capital regional, y donde está ubicado uno de los principales parques naturales del humedal.

El humo y las cenizas de los incendios en Poconé se han desplazado hasta Cuiabá y su región metropolitana.

Los incendios del Pantanal coinciden con los de la Amazonía, donde también han aumentado a pesar de que el Gobierno brasileño prohibió a comienzos del mes y durante 120 días el uso de fuego en la agricultura, una practica tradicional para preparar los campos de siembra.