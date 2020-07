El misterio rodea a un niño pequeño que vagaba solo por una ciudad de Florida

Fotografía cedida por el Departamento de Policía de Miramar, en el condado de Broward (sureste de Florida), donde se muestra a Leila Cavett, quien se cree es la madre del niño que fue hallado deambulando el pasado domingo por la calle, y al que nadie ha reclamado durante más de 24 horas tras la emisión de una alerta oficial. EFE/Policía de Miramar

Miami, 28 jul (EFE).- El misterio rodea a un niño de unos dos años de edad que deambulaba por las calles de Miramar (Florida) el pasado domingo y cuya madre, residente a más de mil kilómetros de esa ciudad, está en paradero desconocido, informaron medios locales,

Las autoridades están buscando a Leila Cavett y han pedido la colaboración de la comunidad ya que "están preocupados por su salud y su seguridad", después de que nadie haya reclamado al menor en más de 48 horas.

El pasado domingo, la Policía de Miramar fue alertada sobre un niño de aproximadamente dos años que se encontraba solo en una calle de esa ciudad del sureste de Florida.

Según las autoridades, los agentes pasaron más de 90 minutos recorriendo el área y tocando puerta a puerta las viviendas de la zona para encontrar alguien que pudiera dar razón sobre el niño, con la esperanza de hallar un padre o tutor.

Al no obtener respuesta, el menor ha pasado a disposición del Departamento federal de Niños y Familia y a una familia de acogida hasta que sea posible dar con el paradero de sus respectivos padres.

Según informó la Policía de Miramar, la última vez que se vio Cavett fue conduciendo un automóvil y, aunque por el momento no han dado más datos sobre la búsqueda, continúan la investigación para determinar por qué el menor acabó en la calle.

Gina Lewis, que vive en Alabama y es la hermana de la mujer desaparecida, aseguró a la cadena local WSVN de que el niño de dos años es su sobrino Kamden y añadió que no sabe por qué motivo su hermana que residía en Georgia habría viajado a Florida.

"Nunca nos mencionó que se iba a ir a ningún lado. Estamos en medio de la pandemia, así que no entiendo por qué habría realizado unas vacaciones improvisadas de esta forma a Florida", señaló Lewis, que "está feliz de que el niño esté a salvo", pero continua preocupada por su hermana.

Por el momento, la Policía no ha divulgado más información sobre la investigación que sigue en curso, aunque continúan la búsqueda de la madre del menor con la ayuda de la comunidad y mantienen activa una alerta para recabar información.