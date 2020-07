El astronauta nipón Hoshide viajará en 2021 a la EEI en la nave de SpaceX

El astronauta japonés Akihiko Hoshide. EFE/VYACHESLAV OSELEDKO/POOL/Archivo

Tokio, 28 jul (EFE).- El astronauta nipón Akihiko Hoshide viajará en 2021 a la Estación Espacial Internacional (EEI) abordo de la nave Crew Dragon de la compañía estadounidense SpaceX, y se convertirá en el segundo japonés en comandar dicha base, según anunció hoy la Agencia Aeroespacial nipona.

Hoshide formará parte de la expedición número 65 a la EEI, cuya partida estaba inicialmente prevista para esta primavera pero ha sido retrasada hasta septiembre del próximo año debido al retraso en el desarrollo del nuevo vehículo espacial de SpaceX.

La compañía fundada por Elon Musk se convirtió el pasado mayo en la primera empresa privada en enviar astronautas al espacio, dentro de una misión de prueba que sirvió para transportar a dos astronautas estadounidenses la EEI y testar los sistemas de su cápsula Crew Dragon.

SpaceX tiene previsto enviar el próximo septiembre a los miembros de la expedición número 64 a la EEI, una vez que termine con éxito la citada misión Demo-2 trayendo de regreso a la tierra a los astronautas Bob Behnken y Doug Hurle.

Hoshide, de 51 años, realizará en 2021 el que será su tercer viaje a la EEI, tras sus estancias anteriores en la estación internacional en 2008 y 2012.

Una vez que suceda al ruso Sergey Ryzhikov, quien comandará la misión 64, Hoshide se convertirá en el segundo japonés en estar al mando de la EEI, tras Koichi Wakata, que ocupó ese cargo en 2014.

"He estado entrenándome para una larga estancia en la EEI, y para mi será un honor ir a bordo de la nueva nave", dijo Hoshide en declaraciones recogidas por la Agencia Aeroespacial nipona.

"He viajado anteriormente con la Space Shuttle estadounidense y la Soyuz rusa, dos naves espaciales históricas y de eficacia probada. Esta vez estoy deseando viajar en una nave privada desarrollada con una nueva tecnología y un concepto que me hacen sentir la llegada de una nueva era", afirmó Hoshide.