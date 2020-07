El argentino Furch afirma que no será un capitán que se peleé con árbitros

Hugo González (d) portero de Rayados de Monterrey disputa el balón con Julio Furch (i) de Santos Laguna durante el juego amistoso, entre Rayados de Monterrey y Santos Laguna, previo al Torneo Guard1anes 2020, en el estadio BBVA de Monterrey. EFE/ Miguel Sierra/Archivo

Torreón (México), 28 jul (EFE).- El argentino Julio Furch, delantero de Santos Laguna, afirmó este martes que no va a ser un capitán que grita a sus compañeros y se pelea con el árbitro porque eso no va con su personalidad.

"Mucha gente piensa que el capitán tiene que gritar, pelearse con el árbitro, con los jugadores, pero yo no voy a ser un capitán así. Yo tengo mi personalidad y trato de demostrarlo en el vestuario en los entrenamientos con respeto, trabajo y comunicación", advirtió.

El artillero argentino fue nombrado por el uruguayo Guillermo Almada, entrenador de Santos, primer capitán del equipo para el Apertura 2020, algo que, destacó, lo llena de orgullo.

"Estoy muy contento de portar el gafete, es un orgullo poder ayudar a mis compañeros, pero también voy a necesitar de ellos, y reitero, no voy a cambiar por ser capitán, siempre voy a tratar de ayudar y no andar de gritón haciendo show, eso no va con mi forma de ser", subrayó.

Santos perdió en la fecha uno en su visita a Cruz Azul, ahora le toca recibir el próximo domingo 2 de agosto a Chivas, uno de los equipos llamados grandes en México, y al que Julio Furch aceptó siempre le quieren ganar.

"Nosotros pensamos en lo que tenemos que hacer sin importar el rival; más después de perder, y Chivas es un equipo al que siempre se le quiere ganar; ellos tienen un gran plantel con muchas variantes, pero sí es una gran oportunidad para ganar el primer juego de local", apuntó.

Para vencer, el artillero reconoció que deben abrir el juego, como lo practicaron durante la pretemporada.

"Contra Chivas debemos aprovechar a nuestros extremos para hacerle daño, debemos retomar lo que hicimos en la pretemporada en donde tuvimos mucha llegada; si logramos retomar esas variantes podremos sacar el resultado", señaló.

El argentino también se refirió a la experiencia de jugar sin público y confesó que el espectáculo pierde intensidad sin la afición.

"Lo más difícil de jugar sin gente es el espectáculo que ellos daban a la tribuna y sufren al no poder venir, eso es lo que más afecta, la falta de alegría y show, mucha gente venía al estadio a desahogarse el fin de semana, ahora no lo puede hacer y verlo por la tele no es lo mismo", concluyó.