El 82 % de las empresas turísticas de Guatemala cerraron por la COVID-19

Guatemala, 28 jul (EFE).- La Asociación de Investigación y Estudios Sociales (Asíes) aseguró este martes que el impacto de la pandemia de la COVID-19 ha ocasionado el cierre total o parcial del 82 % de empresas turísticas en Guatemala.

Asíes, uno de los tanques de pensamiento de mayor tradición en la política guatemalteca, entregó resultados de una encuesta al sector de turismo en Guatemala, que reflejó el cierre del 5 % de empresas de manera definitiva y un 77 % de manera temporal, mientras que el 18 % restante continúan operando.

Empresas como guías turísticas y museos sufrieron para mayo un impacto del 100 % de la actividad, mientras que los parques se vieron afectados en un 97 %, escuelas de idiomas en un 93 % y organizadores de eventos y hospedaje en un 84 %.

Los restaurantes, según la encuesta, han sufrido una baja de ventas del 72 %, las líneas aéreas del 75 % y agencias de viajes del 80 %, para un promedio general del sector turístico de un 82 %.

Además, Asíes subrayó, según el resultado de la encuesta, que, en promedio, "se ha despedido al 27 por ciento de los trabajadores" relacionados al turismo que, en 2019, se estimaban en 457.100 empleos (149.500 de los cuales son de forma directa).

Según Asíes, con base en información del Banco de Guatemala (central) y del Instituto Guatemalteco de Turismo, "en el escenario esperado el impacto podría ser del 56 % de lo que se esperaba en 2020".

LA PANDEMIA TURÍSTICA

Como parte de la presentación de los resultados de la encuesta, Asíes organizó un foro sobre "turismo y la COVID-19", en el que diversos actores se pronunciaron acerca de la situación precaria en el marco de la pandemia.

Según la directora de la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas, Motty de Rodas, los asociados "han sido afectados duramente. En este tiempo, aproximadamente entre un 98 y 99 % de las aerolíneas de pasajeros han estado paralizadas", a excepción de aquellas que han conseguido organizad un vuelo "humanitario" de rescate.

Además, el coordinador de la Asociación Guatemalteca de Agentes de Viajes, Paul Hagen, sostuvo que el impacto de la pandemia "ha sido algo más o menos parejo para toda la industria de viaje. Las agencias están paradas en un 100 %. No hay agencias de viajes. Hay ciertas agencias que se han tratado de mantener vendiendo estos vuelos humanitarios o de repatriación de las personas que quieren migrar a o salir de Guatemala, pero eso no llega al 0,10 % de las ventas que se tenían antes".

Por su parte, el representante del Buró de Convenciones, Andreas Kuestermann, consideró que el área de turismo y reuniones "fue y seguirá siendo la más afectada (por la pandemia). Las perspectivas de una apertura están en veremos y la actividad llevará un proceso, como todo el resto, de obtener la confianza del consumidor sin duda".

Según el director de la Cámara de Turismo, Luis Rey Tarot, un "92 % de hoteles están cerrados y estamos preocupados porque tal vez algunos no van a poder reaperturar en lo que se reactiva la economía".

A comienzos de mes, la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport) aseguró que la pandemia de la COVID-19 había golpeado al sector de servicios de exportación en un 40 % y en un 90 % al turismo sostenible.

Los servicios de exportación en Guatemala, en todas sus modalidades, generaron 3.916,1 millones de quetzales (unos 509,2 millones de dólares) en 2019.

Guatemala prevé una caída de entre el 0,5 % y el 1,5 % (en un caso extremo) en la economía este año por la pandemia, según ha reportado el Banco de Guatemala.

El país centroamericano recibió más de dos millones de visitantes en 2019 y según los últimos datos del Ministerio de Salud, el coronavirus ha causado 45.309 casos positivos y ocasionado 1.761 decesos.