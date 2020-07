Después de dos intentos Ecuador apunta al 15 de agosto para retomar el fútbol

Fotografía del estadio Alberto Spencer en Guayaquil (Ecuador). EFE/Marcos Pin/Archivo

Quito, 28 jul (EFE).- Después de dos intentos para retomar su actividad futbolística, Ecuador ha fijado ahora la fecha del 15 de agosto para el reinicio de su principal campeonato, aunque siempre dependiendo de la situación epidemiológica.

Así lo ha comunicado este martes el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional (COE-N) tras las recurrentes presiones de la Liga Pro, organizadora del campeonato.

Si bien, el COE-N insiste en que se trata de una fecha "tentativa" y advierte que estará sometida a "revisión permanente", es decir, que "podrá modificarse de acuerdo a la situación epidemiológica" en el país.

El número de positivos por COVID-19 en el país andino subió este martes a 82.279, mientras que los fallecidos oficiales suman 5.584 y los probables 3.454, de acuerdo con el parte oficial diario que emite el Ministerio de Salud Pública.

Uno de los problemas radica en que algunas ciudades en las que se debe competir, especialmente Quito, que tiene cinco clubes en la Serie A y un sexto en la Serie B, pasan por momentos cruciales con altos niveles de contagio.

En ese sentido, el presidente de la Liga Pro, Miguel Loor, consideró en declaraciones a un medio local que no se trata de una fecha oficial de reinicio, sino de una fecha tentativa.

Y consideró que, aunque se trabajará sobre ella, "los tiempos se estrechan más", es decir, que va quedando poco tiempo para poder celebrar todos los compromisos de este año.

La Liga Pro lleva semanas presionando al COE-N para que apruebe el reinicio de la principal competición nacional, en particular después de que no se concretara el reinicio en las dos fechas anteriores que se fijaron como tentativas, el 15 y el 29 de julio.

La nueva fecha también parte con esa categoría, si bien en su reunión del lunes el COE-N aprobó el protocolo de seguridad sanitaria para celebración de estos compromisos, lo cual puede ser un indicio de avance.

Este protocolo, que fue probado en un simulacro la semana pasada entre Barcelona y Guayaquil City, contempla, como en otros países, desde la revisión de jugadores y técnicos a limitaciones numéricas de personal en los compromisos.

Tampoco estará permitida la presencia de aficionados, y los directivos del fútbol han pedido a la afición que no se concentren siquiera en las afueras de los estadios, como ocurrió en el simulacro.

Ecuador declaró el estado de emergencia el 16 de marzo, y dos días antes, ante la creciente expansión del COVID-19, se suspendieron los partidos correspondientes a la principal competición futbolera del país.

Se habían disputado cuatro fechas y apenas dos partidos de la quinta, de las 30 jornadas que se deberán disputar hasta diciembre próximo, más los de la final a ida y vuelta.

Tras la nueva autorización interina de fecha de reinicio, la Liga Pro deberá ahora recalcular el calendario liguero.

Y tener en cuenta que Barcelona, Delfín, Independiente del Valle y Liga de Quito, participarán asimismo desde septiembre próximo en la reanudación de la Copa Libertadores, y Emelec lo hará en la Copa Sudamericana.