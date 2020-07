Denuncian que el 80 % de las clínicas de Venezuela no tienen agua de forma continua

"Un país como el nuestro se está enfrentando a una pandemia como el coronavirus teniendo el 80 % de las instalaciones sanitarias sin acceso al agua de forma permanente, sufriendo de apagones muy largos", aseguró Pizarro al intervenir en una sesión telemática de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento). EFE/Raúl Martínez/Archivo

Caracas, 28 jul (EFE).- El 80 % de los centros médicos de Venezuela no tienen agua de forma permanente, sufren largos apagones y tienen problemas para conseguir productos sanitarios "más allá de lo básico", denunció este martes el diputado Miguel Pizarro.

"Un país como el nuestro se está enfrentando a una pandemia como el coronavirus teniendo el 80 % de las instalaciones sanitarias sin acceso al agua de forma permanente, sufriendo de apagones muy largos", aseguró Pizarro al intervenir en una sesión telemática de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

Durante la misma, subrayó que los centros médicos tienen "dificultad para lograr contar con insumos que van más allá de lo básico y de protección, cosas tan elementales como es el jabón, alcohol y gasa".

Pizarro, que fue designado por el líder opositor Juan Guaidó como comisionado especial para la ayuda humanitaria, explicó que el apoyo que está recibiendo Venezuela de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Federación Internacional de la Cruz Roja, tiene como objetivo prioritario la importación de equipos de protección personal para los sanitarios.

El objetivo final es el de ayudar a todo el personal de salud y administrativo que trabajan para frenar la COVID-19 en los centros médicos y que no se contagien con el SARS-CoV-2.

La OPS comenzó la semana pasada a repartir material de protección médica en Venezuela para atender la pandemia de la COVID-19, gracias a un acuerdo firmado con el Gobierno y la oposición.

Sobre las ayudas, Pizarro detalló que también están destinadas a aumentar la capacidad de detección del virus dentro de Venezuela, lo que incluye la descentralización de las pruebas de detección PCR, entre otros asuntos.

Finalmente, afirmó que el reparto de esta ayuda implica que no haya intermediarios políticos pues "debe estar en manos de las agencias internacionales y los organismos multilaterales".

"Esto quiere decir que la distribución, el acopio, la implementación y el esquema de seguimiento estará dirigido por protocolos internacionales", concluyó.