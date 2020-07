Cvirus.- Johnson avisa de que impondrá cuarentenas a los viajeros procedentes de países con "signos de una segunda ola"

28 July 2020, England, Beeston: UK Prime Minister Boris Johnson reacts during a visit to the Canal Side Heritage Centre to launch of a strategy to get more people cycling. Photo: Rui Vieira/PA Wire/dpa



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El primer ministro británico, Boris Johnson, ha avisado este martes de que, "si es necesario", a lo largo del verano impondrá cuarentenas a los viajeros que regresen a Reino Unido procedentes de países donde haya "signos de una segunda ola" de coronavirus, tras las medidas anunciadas respecto a España.



"A lo largo del verano seguiremos tomando estas acciones si es necesario", ha dicho el 'premier' en declaraciones a Channel 4 al ser preguntado sobre las recomendaciones de viaje que ha hecho su Gobierno sobre España.



Reino Unido actualizó el pasado sábado sus recomendaciones de viaje sobre España para desaconsejar los viajes no esenciales al país, salvo los casos de Baleares y Canarias, aunque finalmente el lunes incluyó también a las islas. Además, indicó que los viajeros procedentes de España tendrán que guardar una cuarentena de catorce días.



Johnson ha justificado esta medida esgrimiendo que en "algunos lugares" de Europa se empiezan a observar "signos de una segunda ola de la pandemia". "Me temo que si vemos signos de una segunda ola en otros países es nuestra obligación actuar rápida y decididamente para no reinfectar (...) en Reino Unido", ha defendido.



Interrogado directamente sobre la posibilidad de que la cuarentena se reduzca de catorce a diez días, Johnson ha contestado que, si bien el Gobierno británico busca "mitigar el impacto de la cuarentena", por ahora será de catorce días.



Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno ha sostenido que en Reino Unido también se están llevando a cabo "los preparativos necesarios" para evitar una segunda ola, aunque no ha especificado cuáles, recalcando a los británicos la importancia de que sigan las normas de distancia social, uso de mascarilla y lavado de manos.



Según el balance difundido el lunes por el Ministerio de Sanidad británico, en las últimas 24 horas se habían registrado 685 nuevos casos y siete fallecidos, lo que eleva el total en 300.111 personas contagiadas y 45.759 fallecidas.