Cvirus.- El embajador británico en España insiste en que la cuarentena no se levantará "hasta que sea seguro hacerlo"

El embajador de Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha asegurado este martes que la cuarentena de 14 días que su Gobierno ha decretado para los viajeros procedentes de España no se podrá levantar "hasta que sea seguro hacerlo".



"Es una medida que hubiéramos preferido no tener que tomar. Estamos todos buscando la mejor forma de proteger la salud pública, por lo que evaluamos la situación y decidimos que lo mejor era declarar la cuarentena", ha dicho Elliott en declaraciones a Europa Press Televisión, justificando que en esta pandemia "hay que actuar con contundencia y rapidez".



El diplomático ha señalado que hay "conversaciones constantes" con el Gobierno español, ya que, como él mismo ha calificado, la movilidad internacional es "un reto compartido" y aunque su postura inicial era recomendar que se evitaran los viajes al territorio peninsular, "a raíz de la realidad que estaban experimentando los británicos decidimos extender esa recomendación contra los viajes a las islas".



En este sentido, el embajador ha asegurado que han recibido una solicitud del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación para considerar la posibilidad de establecer corredores aéreos a diferentes partes de España, una solicitud que "por supuesto estamos considerando, ya que lo que todos queremos es levantar las medidas, pero cuando sea seguro hacerlo".



Elliott ha confiado en que se puedan levantar las restricciones "lo antes posible" y ha calificado de "especulaciones" las informaciones de que los días de cuarentena pudieran reducirse a diez, insistiendo en que "hoy por hoy la cuarentena es de 14 días".



Por último, preguntado sobre el impacto económico que supondrá esta medida en el turismo, el embajador ha reconocido el "impacto negativo" que tendrá en el sector, y aunque ha asegurado que la intención de su Gobierno es "levantarlo cuanto antes", ha sostenido que ahora "no se puede hacer".



