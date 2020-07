Cultura.- Hailee Steinfeld vuelve a sonar como Kate Bishop en Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón de Disney+

28/07/2020 Hailee Steinfeld vuelve a sonar como Kate Bishop en la serie de Ojo de Halcón de Disney+ CULTURA PARAMOUNT/MARVEL COMICS



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



Tras varios meses de rumores, y unos últimos reportes que aseguraban que Hailee Steinfeld no estaría en Hawkeye, la serie de Ojo de Halcón que prepara Disney+, parece que finalmente el papel de Kate Bishop, alumna aventajada del Vengador interpretado por Jeremy Renner, podría ser para la joven protagonista de Bumblebee.



Según informa The Illuminerdi, Steinfeld ya ha firmado con Marvel para interpretaar a Bishop en la ficción, la joven destinada a ser la sucesora de Ojo de Halcón. Aunque por el momento ni Marvel ni Disney ni la propia actriz han confirmado la noticia.



Además, la publicación adelanta que la producción de la serie comenzará su producción el próximo mes de octubre en Atlanta. Hawkeye abordará el entrenamiento de ésta mientras el Vengador se prepara para dejar atrás su vida de superhéroe.



Los rumores sobre el fichaje de Steinfeld y su unión al Universo Marvel comenzaron en septiembre de 2019, aunque en una entrevista en noviembre la actriz negó que hubiera nada concreto. "Supongo que tendremos que esperar y descubrir qué pasa", señaló.



Creada por Allan Heinberg y Jim Cheung para Young Avengers #1 de 2005, Bishop es la tercera persona en utilizar el apodo de Ojo de Halcón, tras Clint Burton y Wyatt McDonald del Escuadrón Supremo. Al igual que Burton, es una arquera y experta en artes marciales, y suele colaborar tanto con los Jóvenes Vengadores como con los West Coast Avengers.



Los rumores sobre Steinfeld forman parte de las visicitudes con las que se ha ido encontrando la serie de Ojo de Halcón, que se retrasó más de un año desde su fecha inicial antes incluso de la pandemia de coronavirus. Anunciada en la Comic-Con de San Diego de 2019, la serie sobre el arquero es uno de los muchos proyectos de Marvel Studios para Disney+, entre los que se incluyen Loki, WandaVision o Falcon and The Winter Soldier.



Si finalmente se confirma su participación en Ojo de Halcón, éste será la segunda incursión de Steinfeld en el mundo de los superhéroes, ya que la joven actriz prestó su voz a Spider-Gwen en la película de animación Spider-Man: Un nuevo universo.