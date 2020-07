Cultura.- Adam McKay prepara una serie sobre la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 para HBO

25/05/2020 Imagen de archivo de un bote de vacuna. CULTURA ESPAÑA EUROPA MADRID SALUD ADOBE STOCK/SINC



El descubrimiento de una vacuna contra el coronavirus es sin duda la noticia más esperada de los últimos meses. Científicos de todo el mundo trabajan sin descanso para encontrar una solución a la pandemia que ha mantenido al mundo parado durante meses. Y HBO convertirá ésta búsqueda en una miniserie de la mano del director, guionista y productor Adam McKay (Succession, El vicio del poder).



Según informa Deadline, la serie sobre la vacuna del COVID-19 estará inspirada en el libro de no ficción The First Shot escrito por el periodista de The Atlantic y The New York Times Brendan Borrell. McKay producirá la serie, aún sin título oficial, junto a Todd Schulman y el propio Borrell.



The First Shot cuenta, basándose en una exhaustiva investigación, la carrera mundial para encontrar una cura al coronavirus, centrándose en las personas y empresas que lo arriesgan todo para salvar el mayor número de vidas posibles, así como la ciencia necesaria para obtener la vacuna y los problemas políticos, económicos y sociales que la lucha por ésta puede acarrear.



Borrell ha estado cubriendo de cerca la búsqueda de la vacuna del COVID, escribiendo varios artículos para publicaciones como The Atlantic, Wired, National Geographic y Science Magazine. También ha abordado temas como las enfermedades raras o las bacterias carnívoras en su carrera.



Como parte de su contrato de cinco años con HBO, McKay, responsable de filmes como La gran apuesta o El reportero: La leyenda de Ron Burgundy, ha estado trabajando en una adaptación de la historia de Los Ángeles Lakers con John C. Reilly como Jerry Buses. Actualmente trabaja con el director Bong Joon Ho en la adaptación televisiva de la ganadora del Oscar Parásitos.



Por el momento no hay fecha de estreno prevista para la serie sobre la búsqueda de la vacuna del coronavirus.