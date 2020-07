Cuba.- La Xunta y los puertos de A Coruña y Vigo ratifican con la Fundación Philippe Cousteau su "compromiso" con el mar

El documento propone "un camino conjunto de actividades por una cultura de la naturaleza" y en la lucha contra el cambio climático



A CORUÑA, 28 (EUROPA PRESS)



La Xunta y las autoridades portuarias de Vigo y A Coruña han ratificado este martes su 'Compromiso con la Solidaridad en el Mar y el Crecimiento Sostenible Azul y Verde' mediante la firma del documento "simbólico y filosófico" de cuidado de la naturaleza y lucha contra el cambio climático que promueve la Fundación Philippe Cousteau



En un acto en A Coruña, el secretario general de la fundación, Rafael Lobeto, ha explicado que buscan "sensibilizar a niños y jóvenes" a través de acciones como "limpiar el mar o el monte". Estas actividades relacionadas con la naturaleza ya se han desarrollado, ha dicho, en Madrid o Cuba y en Galicia se pedirá colaboración a entidades como el Deportivo de La Coruña.



La secretaria xeral técnica de la Consellería do Mar, Isabel Concheiro, ha firmado el compromiso por parte de la Xunta y ha calificado de "obligación ineludible" el cuidado del mar. "Es imprescindible ser sostenibles en todos los ámbitos, el económico, el social y el medioambiental", ha subrayado.



El documento busca que Galicia se "una" al Protocolo de París para "proteger la vida y luchar contra el cambio climático". La fundación "propone iniciar un camino conjunto de actividades por una cultura de la naturaleza, con el ánimo de que armonicemos la sociedad y su entorno en el logro de un desarrollo sostenible a nivel local y global".



COMPROMISO TOTAL



El presidente da Autoridad Portuaria de Vigo, Enrique López Veiga, que rubricó el texto destacó que Puertos del Estado tiene un "compromiso total" con el medio ambiente. "No se puede hacer nada si no hay mecanismos de protección medioambiental", ha explicado.



El responsable portuario de A Coruña, Enrique Losada, que también firmó el texto, ha raficiado que las instituciones ya asumen el compromiso con el medio ambiente en sus acciones: "Nadie se plantea si la sostenibilidad es un elemento distintivo".