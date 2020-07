Covid indujo una nueva era de higiene, según fabricante de Lysol

(Bloomberg) -- Reckitt Benckiser Group Plc señaló que el covid-19 ha impulsado a los consumidores y a las empresas a realizar mejoras duraderas en sus rutinas de limpieza, aumentando las perspectivas de ventas futuras de sus desinfectantes y sanitizantes.

Las ventas de Lysol aumentaron en cerca de 70% en el primer semestre en Norteamérica, y la demanda profesional ha sido tan fuerte que el fabricante británico de bienes de consumo estableció un negocio para satisfacer la demanda de nuevos clientes, como Hilton, Avis y Delta.

Una nueva era de limpieza ha comenzado, indicó la compañía. Una vez que un consumidor adopta nuevos comportamientos, como lavarse las manos de manera constante y exhaustiva durante más de dos meses, los hábitos se mantienen.

“Es probable que el covid-19 esté con nosotros en el futuro previsible y, como sociedad, estamos incorporando nuevas prácticas de higiene para proteger nuestra forma de vida”, dijo el director ejecutivo de la firma, Laxman Narasimhan.

Reckitt señaló el martes que espera que el auge de sus marcas de limpieza ayude a asegurar un crecimiento de las ventas cercano a 10% en 2020. El fabricante de desinfectantes pasa por su mejor comienzo de año del que se tenga memoria reciente gracias a que los compradores se han estado abasteciendo de desinfectantes. La compañía también ha estado ampliando sus marcas, agregando productos como desinfectantes para ropa Lysol.

Las acciones cayeron hasta 1,8% en las operaciones matutinas después de que la compañía calmara el entusiasmo diciendo que los márgenes se reducirán en el segundo semestre debido a una inversión. La compañía gastará 100 millones de libras para aumentar su capacidad de producción, ya que la demanda de dichos productos en mayo fue equivalente a la de todo el año 2019.

El director financiero de la compañía, Jeff Carr, dijo que esas medidas también incluyen recortes de precios en varias marcas, un impulso al marketing y la contratación de más personas para sus equipos de investigación y regulación. Reckitt ha aumentado 24% este año, superando a todas las acciones excepto seis en el índice FTSE-100.

Las ventas del segundo trimestre aumentaron 10,5%, por sobre el incremento de 6,8% que esperaban los analistas.

No todos los negocios de Reckitt se han visto beneficiados con la pandemia. Un producto que tuvo un crecimiento de ventas más débil fue Durex, debido a que las medidas de confinamiento restringieron citas e interacciones sociales.

La compañía también indicó que su negocio de medicamentos para la gripe y el resfrío podría verse afectado este año debido a que los consumidores estén más atentos a no contraer virus en general. La mayoría de las medidas que el público puede tomar para evitar el covid-19 también ayudan a prevenir otras enfermedades virales.

