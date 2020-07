Costa Rica solo piensa en Catar 2022, sin importar formato eliminatorio

El seleccionador de Costa Rica, Ronald González. EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

San José, 28 jul. (EFE).- El seleccionador de fútbol de Costa Rica, Ronald González, afirmó que solo piensa en obtener uno de los tres boletos directos de la Concacaf al Mundial de Catar 2022, sin importar el nuevo formato eliminatorio anunciado el lunes.

"Todas las eliminatorias han sido difíciles y hay que respetar a todos los equipos. Somos favoritos, somo uno de los tres que debemos ir directo al Mundial y esa es nuestra consigna", declaró González en una videoconferencia de prensa.

Este lunes la Concacaf anunció el nuevo formato de la eliminatoria, cuya fase final será un octogonal al que ya están sembrados los cinco equipos mejor ubicados en el ránking de la FIFA que son México, Estados Unidos, Costa Rica, Jamaica y Honduras.

Los restantes tres cupos del octogonal los disputarán una treintena de selecciones en una serie de fases previas.

El octogonal se comenzará a jugar en junio de 2021 y entregará tres boletos directos al Mundial y una repesca contra una confederación aún por definir.

"Estamos listos. Vamos a poner en ejecución el plan que tenemos. Independientemente del formato de la eliminatoria sabemos cuál es nuestra responsabilidad y lo que tenemos que hacer", expresó González.

El seleccionador advirtió que el año 2021 tendrá una carga fuerte de partidos de selección para Costa Rica, ya que en marzo se disputará el 'Final Four' de la Liga de Naciones, en junio habrá cuatro jornadas de la eliminatoria, en julio se disputará la Copa Oro, y la eliminatoria mundialista continuará en septiembre, octubre y noviembre.

González aseguró que los clubes y las autoridades deberán buscar para el año 2021 un formato del torneo local con menos jornadas para que sea "amigable" con el tiempo que va a necesitar la selección para afrontar los compromisos oficiales.

El entrenador dijo que desde meses atrás viene analizando a las 14 selecciones que tienen mayores oportunidades de disputar la fase final de la eliminatoria y que tiene un plan de trabajo establecido.

Este plan contempla partidos amistosos en septiembre, octubre y noviembre de 2020 con miras al inicio de la eliminatoria en junio de 2021, pero reconoció que todo depende de las medidas sanitarias contra la pandemia del COVID-19 que estén vigentes para esas fechas.

En caso de no ser posible disputar partidos amistosos, González realizará microciclos de trabajo con los futbolistas disponibles.

"Me encantaría tener fogueos de muy buen nivel, pero somos conscientes de que estamos atravesando momentos difíciles y la disponibilidad de equipos es menor", comentó.

El seleccionador también dijo sentirse "muy contento" por el regreso al fútbol de Costa Rica de Bryan Ruiz tras 14 años jugando fuera del país, de los cuales en los últimos dos prácticamente no jugó en el Santos brasileño debido a problemas con la directiva y el cuerpo técnico del club.

Ruiz, de 34 años, firmó por dos años y medio con el Alajuelense y se espera que sea de la partida en el inicio del Torneo Apertura, el 16 de agosto venidero.

"Ojalá sea un oasis en su carrera, aún tiene mucho que dar. Le tengo mucho respeto y aprecio y ojalá que retome su rendimiento", manifestó el seleccionador.