Coronavirus.- Washington impone una cuarentena para los estados de EEUU considerados de alto riesgo

15/07/2020 15 July 2020, US, Austin: Health workers perform a free coronavirus (COVID-19) tests to Austin residents in a public park. Photo: Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa POLITICA INTERNACIONAL Bob Daemmrich/ZUMA Wire/dpa



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, ha emitido una orden que requiere que cualquier persona que pretenda ingresar en el estado procedente de otros territorios estadounidenses considerados de alto riesgo por su situación en la pandemia de coronavirus tendrán que guardar cuarentena.



En concreto, la orden, que ha entrado en vigor este lunes, indica que cualquiera que quiera entrar a Washington después de desarrollar "actividades no esenciales" en estos territorios tiene que aislarse durante 14 días, según un comunicado. Si muestran síntomas compatibles con la COVID-19, también tendrán que buscar atención médica.



La lista de los 27 estados críticos incluye Arkansas, Arizona, Alabama, California, Delaware, Florida, Georgia, Idaho, Misuri, Montana, Nebraska, Nevada, Nuevo México, Ohio, Texas o Utah, informa el diario 'The Washington Post'. No obstante, Maryland y Virginia están exentos en la lista.



En la orden, que se actualizará cada dos semanas, se especifica que se considera puntos críticos a aquellos que registran cada día diez o más casos de coronavirus por cada 100.000 habitantes. Estará en vigor hasta el 9 de octubre de 2020 o hasta el fin del estado de emergencia decretado en Washington.



Más de mil personas murieron todos los días durante cuatro días consecutivos a causa de la COVID-19 en Estados Unidos la semana pasada. En los últimos dos días, estados como California y Georgia han batido sendos récords. California ha batido su récord de muertes por coronavirus --159, que suman 8.445-- y Georgia ha informado de su número más alto de nuevas infecciones desde que comenzó la pandemia --4.813, para un total de 165.180--.



Estados Unidos es el país más afectado por la pandemia, ya que, hasta el momento, ha confirmado más de 4,2 millones de casos, 55.000 en las últimas 24 horas. Asimismo, más de 147.000 personas han muerto en el país norteamericano a consecuencia de la COVID-19.