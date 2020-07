Coronavirus.- Lukashenko revela que tuvo coronavirus pero asegura que ya lo ha superado

04/06/2020 Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA BIELORRUSIA INTERNACIONAL PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Aleksander Lukashenko, ha revelado este martes que ha tenido coronavirus de forma asintomática anunciando al mismo tiempo que ya ha superado la enfermedad.



"Pido perdón por mi voz, he tenido que hablar mucho recientemente, pero lo más sorprendente es que estáis ante una persona que ha logrado sobrevivir al coronavirus", ha dicho en declaraciones a la prensa durante la visita que ha realizado a una unidad militar, según recoge el portal de noticias Tuy.by.



Lukashenko ha explicado que los médicos llegaron a esa conclusión el mismo lunes sin que él se hubiera dado cuenta antes porque "ha sido un caso asintomático". "El 97 por ciento de los bielorrusos que han contraído el virus se han recuperado sin mostrar síntomas y, gracias a Dios, yo he sido uno de ellos", ha indicado.



El pasado mes de mayo, la portavoz presidencial, Natalia Eismont, dijo que Lukashenko no se había hecho ninguna prueba diagnóstica para la COVID-19 porque no la necesitaba, argumentando que vive a las afueras de Minsk y tiene unos hábitos de vida saludables.



Bielorrusia ha registrado 67.251 casos de coronavirus, incluidas 538 muertes, pese a lo cual el mandatario ha restado importancia a la pandemia. "¿Por qué actúo así? Porque estoy absolutamente convencido de que podemos vernos más afectados por el pánico que por el virus, eso es lo que más preocupa", ha declarado este martes.



Lukashenko, en el poder desde 1994, ha hecho esta revelación en vísperas de las elecciones presidenciales previstas para el próximo 9 de agosto, en las que aspira a un nuevo mandato.