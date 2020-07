Coronavirus.- Hong Kong estudia aplazar un año las elecciones legislativas por la pandemia de coronavirus

03/06/2020 La líder de Hong Kong, Carrie Lam. POLITICA INTERNACIONAL -/TPG via ZUMA Press/dpa



HONG KONG, 28 (DPA/EP)



La líder del Gobierno regional de Hong Kong, Carrie Lam, va a abordar este martes en una reunión del Consejo Ejecutivo la posibilidad de aplazar un año la celebración de las elecciones a la Asamblea Legislativa de la antigua colonia británica por la pandemia del coronavirus.



Según informa el diario 'Hong Kong Economic Times', la celebración de los comicios podría quedar aplazada hasta dentro de un año por el repunte de casos de coronavirus y el riesgo de expansión de la pandemia originada en la ciudad china de Wuhan.



Hong Kong está afrontando la tercera ola de contagios de coronavirus, con un rápido aumento del número de contagios de transmisión local, lo que ha llevado a las autoridades a recuperar algunas de las restricciones impuestas en la antigua colonia británica, tras haber conseguido controlar la pandemia en una primera fase.



Hasta la fecha, Hong Kong ha registrado 2.779 contagios y 22 muertes por la pandemia. El 11 y el 12 de julio, las elecciones primarias para elegir a los candidatos del bando prodemocrático lograron un récord de participación, con 610.000 electores ejerciendo su derecho al sufragio.



El objetivo que se ha marcado el bando prodemocrático en las elecciones es conseguir una mayoría de 35 o más escaños en las elecciones legislativas de septiembre, lo que les permitiría tener más capacidad para vetar leyes a favor de la élite que respalda a las autoridades de Pekín.



Este lunes, el Gobierno regional de Hong Kong anunció que el uso de mascarillas será obligatorio en todos los lugares públicos y que no se permitirán las reuniones de más de dos personas, cuando la prohibición anterior afectaba a las de cuatro o más. Además, los restaurantes solo podrán servir comidas para llevar.



El bando prodemocrático ha criticado la reunión convocada por Lam para estudiar un aplazamiento de las elecciones legislativas, previstas todavía para septiembre. El diputado del Partido Demócrata Ted Hui ha dicho que cree que el Gobierno está más preocupado por la posibilidad de perder los comicios que por la expansión de la pandemia de coronavirus. "No tiene sentido aplazar las elecciones. No hay razones científicas que respalden la decisión", ha argumentado.



Dos de los principales organizaciones de las elecciones primarias del bando prodemocrático se retiraron días antes de que se registrara el récord de participación, después de que el Gobierno de China advirtiera de que esos comicios podrían incumplir la nueva Ley de Seguridad Nacional.



La nueva Ley de Seguridad Nacional, criticada por la comunidad internacional, persigue los actos de terrorismo y subversión y los llamamientos a la independencia, así como las posibles injerencias de potencias extranjeras. La norma fue aprobada por el Gobierno de Pekín para frenar las protestas del movimiento que surgió en 2019 en respuesta a una ley que hubiera permitido la extradición de sospechosos a la China continental.



Las manifestaciones se pararon en enero por la pandemia del coronavirus y, desde entonces, la Policía ha cargado contra los manifestantes y ahora ha aplicado la nueva norma para declarar ilegales las protestas contra el Ejecutivo regional y las autoridades de Pekín.