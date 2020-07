Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Continúan las conversaciones cruciales sobre medidas de estímulo; el virus vuelve a Pekín, y una nueva oleada de resultados de empresas.

Congreso dividido

El paquete de estímulo de US$1 billón anunciado por los republicanos ha iniciado la que probablemente será una ronda difícil de negociaciones con los demócratas. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, lo calificó de “patético” y dijo que esperaba encontrar suficientes puntos en común para llegar a un acuerdo. Para dificultar aún más las cosas al líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, algunos de sus propios senadores republicanos no están contentos con el proyecto de ley. Conservadores como el senador de Texas, Ted Cruz, quieren gastar mucho menos. La presión para llegar a un acuerdo sigue siendo alta ya que la recuperación económica de EE.UU. se atasca y los planes de gasto anteriores se agotan.

Repunte del virus

Pekín informó del primer caso nuevo de coronavirus en tres semanas y el Gobierno de Hong Kong está considerando posponer las próximas elecciones legislativas. La decisión del Reino Unido de frenar los viajes a España ha recibido una respuesta enojada de Madrid. Hubo buenas noticias en EE.UU., con señales crecientes de que la pandemia se está aplanando en los estados más afectados, conforme las medidas de salud pública comienzan a dar frutos. En el frente de las vacunas, Moderna Inc. inició su ensayo de última etapa mientras que Pfizer Inc. y BioNTech SE también continúan estudios de su posible vacuna.

Oleada de resultados

Hablando de Pfizer, la compañía farmacéutica se encuentra entre las muchas, muchas empresas estadounidenses que informan resultados hoy. McDonald’s Corp. también informa antes del inicio de la jornada bursátil, con una mayor probabilidad de que los inversores se centren en comentarios acerca del futuro en lugar de los resultados de un trimestre que sufrió una gran conmoción por el coronavirus. Las ventas de productos de protección personal de 3M Co. podrían ayudar a compensar las pérdidas en suministros de oficina. Starbucks Corp. ya advirtió que sus ventas recibieron un golpe masivo en el trimestre, por lo que también se prestará atención a las perspectivas cuando la compañía informe resultados tras el cierre del mercado. eBay Inc. probablemente tuvo una mejor temporada. Advanced Micro Devices Inc. podría beneficiarse de los problemas de Intel Corp.

Mercados mixtos

Los inversores de renta variable en todo el mundo parecen carecer de convicción esta mañana mientras esperan una ronda de resultados de las tecnológicas y la decisión de la Fed esta semana. El índice MSCI Asia-Pacífico avanzó 0,4%, mientras que el Topix de Japón cerró un 0,5% a la baja. En Europa, el Stoxx 600 subía un 0,2% a las 5:50 am, hora de Nueva York, ya que algunos resultados más fuertes de lo esperado ayudaron a elevar el indicador. Los futuros del S&P 500 apuntaban a pocos cambios en la apertura, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,610% y el oro caía.

También hoy...

Los precios de casas de S&P CoreLogic para mayo se publican a las 9:00 a.m. La manufactura de la Fed de Richmond y la confianza del consumidor del Conference Board salen a las 10:00 a.m. Las conversaciones sobre la próxima ronda de estímulo continúan. Podría haber fuegos artificiales cuando el fiscal general William Barr testifique ante el Comité Judicial de la Cámara, liderado por los demócratas.

