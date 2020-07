Ciencia.-La economía espacial forzará innovaciones en contabilidad

28/07/2020 Grupo de galaxias POLITICA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA UAH



Las empresas espaciales emergentes impulsarán nuevas innovaciones en la contabilidad necesarias para proporcionar una imagen precisa de las operaciones.



Así lo estima un profesor asociado de contabilidad en la Universidad de Alabama en Huntsville (UAH) que ha examinado esta repercusión del comercio en el espacio.



Hank Alewine, de la Facultad de Negocios de la UAH, dice que la presencia humana permanente en la luna y las actividades de turismo espacial están en el horizonte en la década de 2020, con actividades humanas en Marte programadas para la década de 2030. En este momento, el negocio del espacio es un juego de multimillonarios increíblemente arriesgado y costoso, con jugadores como SpaceX de Elon Musk y Blue Origin de Jeff Bezos entre esas compañías, con el peso financiero para jugar el juego a largo plazo con retorno de la inversión.



"El mayor obstáculo para el desarrollo económico espacial actualmente es superar los costos sustanciales para el lanzamiento", dice Alewine. "Una vez que los costos de lanzamiento se reduzcan debido a la competencia y los avances tecnológicos, el modelo de riesgo general para la entrada de una empresa en la economía espacial cambiará fundamentalmente debido a los menores costos de barrera".



Por eso piensa que no es demasiado temprano para comenzar a examinar cómo las empresas basadas en el espacio harán un seguimiento de todo. Las adaptaciones de la contabilidad espacial en el futuro cercano serán sutiles, sin embargo, Alewine dice que también serán muy interesantes. Los cambios a largo plazo serán más sustanciales.



"Por ejemplo, ¿cómo evaluarán los auditores de forma independiente los valores de los activos espaciales o realizarán pruebas de controles internos para ciertas operaciones espaciales desde la Tierra? ¿Los auditores eventualmente volarán al espacio como parte de una auditoría?", argumenta.



Su investigación sugiere tres categorías de desafíos que afectarán la cantidad de innovación que requerirán los nuevos métodos de contabilidad espacial.



Primero, Alewine dice que algunos problemas de contabilidad espacial no serán exclusivos de un entorno espacial, pero pueden aumentar en importancia debido a ello. "Por ejemplo, hemos estado lidiando con problemas de comercio electrónico en la Tierra durante años, y sin duda tendremos que abordar estos problemas cuando aparezcan junto con una mayor actividad comercial espacial".



En segundo lugar, algunos desafíos de contabilidad espacial se habrán producido de manera similar en la Tierra, pero requerirán adaptaciones importantes para que una solución tenga éxito en el espacio.



"Por ejemplo, ya tenemos modelos de gestión de costos de capacidad en la Tierra para empresas terrestres, pero los investigadores creen que estos modelos no son utilizables en su forma actual para configuraciones espaciales únicas y tendrán que ser revisados para que sean efectivos", dice.



Finalmente, piensa que algunos problemas en el espacio requerirán métodos contables desarrollados desde cero. "Por ejemplo, la NASA ha proyectado recursos del cinturón de asteroides en 700 quintillones de dólares", dice Alewine. "La extracción de estos recursos y su devolución a la Tierra podría desestabilizar enormemente la dinámica de la oferta y la demanda, por lo que los contadores de gestión tendrían que reconsiderar fundamentalmente cómo aplicar conceptos como el análisis de equilibrio y las estrategias de fijación de precios".



El camino a seguir puede tomar indicios del pasado de la contabilidad, que se remonta a los primeros métodos de contabilidad de cultivos y animales en la antigua Mesopotamia. La historia contable incluye métodos adaptados al auge del mercantilismo y la gran expansión de las rutas comerciales mundiales en la Era del Descubrimiento. Se desarrollaron nuevas metodologías en el surgimiento de la Revolución Industrial Americana, donde el surgimiento de corporaciones y la expansión de la infraestructura ferroviaria ayudaron a la contabilidad a transformarse principalmente de una tarea de contabilidad a una profesión.



Uno de los principales impulsores de la contabilidad espacial futura será la distancia. "Tomando el factor de distancia, por ejemplo, la distancia de la Tierra a Marte en su alineación más cercana es de 33,9 millones de millas; la distancia de la Tierra a la luna de Júpiter Europa, que puede contener agua, es más de 10 veces esa cantidad ", dice Alewine. "Con la tecnología actual, estas distancias significan retrasos en el envío y la recepción de información contable que puede ser muy sensible al tiempo para que las cadenas de suministro complejas tengan éxito".



Actualmente, el surgimiento de la competencia del sector privado en el espacio está impulsando una mayor eficiencia que hará posible escalas más grandes en el futuro, dice.



"Toda la economía espacial se beneficia de esta sana competencia. Una vez que algunos métodos emergen como más efectivos y eficientes, entonces la duplicación de tales procesos puede ser algo bueno, mientras que la experimentación puede cambiar a otros elementos de la economía espacial ".



A medida que el proceso de desarrollo continúa, se necesitará la contabilidad para proporcionar una variedad de información de retroalimentación de rendimiento, y Alewine dice que pueden ser necesarias mediciones de rendimiento que aún no se han inventado.



"La clave de la información que debe capturarse es, ¿qué le gustaría saber a la gerencia para evaluar el éxito de los objetivos espaciales de una entidad?" él dice. "Una vez que se determina esto, ¿puede el sistema de información contable actual capturar, registrar, compilar e informar dicha información a la gerencia? Si no, ¿qué se necesitará para capturar y procesar la información? ¿Es rentable hacerlo?".



Muchas compañías espaciales tendrán dificultades para determinar cuánto cuesta realmente fabricar un producto o proporcionar un servicio, especialmente cuando los costos generales deben asignarse a un producto, dice Alewine. La contabilidad puede ayudar a aclarar los costos incurridos para producir, lo que puede tener un gran impacto en las decisiones de fijación de precios.



"Sin duda se requerirá un capital masivo para operar con objetivos estratégicos relacionados con el espacio", dice. "Como resultado, habrá una gran presión sobre los contadores para que den una imagen favorable de la situación financiera de una empresa para atraer inversores. La confianza en nuestro sistema económico depende de que los contadores sean consistentemente fieles al presentar la verdad financiera a todos los interesados".