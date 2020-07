Brasil.- (AMP) Telefónica Brasil, TIM y Claro ofrecen 2.706 millones de euros por el negocio móvil del grupo Oi

12/06/2020 Economía.- (AMP) Telefónica Brasil, TIM y Claro ofrecen 2.706 millones de euros por el negocio móvil del grupo Oi. Las tres operadoras lanza una nueva oferta "prorrogada y revisada" por estos activos ECONOMIA TELEFÓNICA



Las tres operadoras lanza una nueva oferta "prorrogada y revisada" por estos activos



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



La filial de Telefónica en Brasil, Telefônica Brasil, ha presentado este martes una oferta vinculante, "prorrogada y revisada", para la adquisición del negocio móvil del grupo Oi, junto con Telecom Italia (TIM) y América Móvil (Claro), por un importe de 16.500 millones de reales brasileños (unos 2.706 millones de euros), según la información remitida por la empresa a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).



Telefónica anunció el pasado 18 de julio una oferta junto con TIM y Claro por el negocio móvil del grupo Oi, aunque entonces no se especificó el importe ofrecido en la operación. Las ofertas presentads debían superar el precio mínimo de 15.000 millones de reales (unos 2.485 millones de euros) en el que se valoraron estos activos.



La propuesta conjunta que ha presentado este lunes la filial brasileña de Telefónica junto con los otros dos oferentes contempla adicionalmente la posibilidad de firmar contratos a largo plazo para el uso de la infraestructura del grupo Oi.



Esta oferta vinculante revisada está sujeta a ciertas condiciones, especialmente en relación a su selección como "stalking horse" ("primer licitador"), lo que, según los oferentes, les permitirá garantizar el derecho de realizar una oferta más elevada que la mejor oferta entre las otras ofertas presentadas ("right to top") en el proceso competitivo de venta del negocio móvil del Grupo Oi.



Según ha destacado Telefónica, la presentación de esta oferta vinculante reafirma su interés por la adquisición del negocio móvil del grupo Oi, así como "el interés por contribuir al continuo desarrollo de la telefonía móvil" en Brasil.



Telefónica ha resaltado además de que si la oferta es aceptada y resulta ganadora, "reportará beneficios a sus accionistas, acelerando el crecimiento y generando eficiencias a sus clientes, a través de una mejor experiencia de uso y calidad del servicio prestado, y al sector de telecomunicaciones en su conjunto, mediante el fortalecimiento de su capacidad de inversión, innovación tecnológica y competitividad".



Asimismo, ha indicado que la oferta favorece y está en línea con la normativa que tiene como objetivo construir y consolidar en Brasil un servicio de telefonía móvil "fuerte y eficiente".



"La oferta también aborda las necesidades financieras del grupo Oi, como es ampliamente conocido por el mercado en general, para que pueda implementar su plan estratégico y atender a sus acreedores en el marco del Plan de Recuperación Judicial", asegura la operadora a la CNMV.



VENTA DE ACTIVOS MÓVILES DE OI



Oi, la cuarta operadora de telefonía móvil de Brasil, anunció el pasado mes de junio que, en el marco de su proceso de reestructuración, iba a llevar a cabo la segregación de sus activos, pasivos y derechos de recuperación de las entidades asociadas en cuatro Unidades de Producción Aisladas (UPI, por sus siglas en inglés).



En el caso de la unidad de activos móviles, Oi detalló su intención de vender el 100% de la compañía mediante un proceso de subasta, que está previsto tenga lugar en el cuarto trimestre de 2020, con un precio mínimo de 15.000 millones de reales (unos 2.540 millones de euros), que deberá ser abonado en efectivo.



A través de este proceso, la unidad se adjudicará a la oferta más elevada presentada en la subasta, aunque existe la opción de aceptar la segunda más alta si el precio no es más de un 5% inferior al de la primera y se considera que da mayores garantías legales, dado el necesario visto bueno de los reguladores.



En este proceso, el pasado 22 de julio la compañía anunció que la empresa brasileña de infraestructuras Highline do Brasil, propiedad del fondo estadounidense Colony Capital, había presentado inicialmente la mejor oferta económica por sus activos móviles, superando así la realizada por Telefónica, TIM y Claro.



Por este motivo, Oi firmó con Highline do Brasil un acuerdo de exclusividad hasta el 3 agosto, prorrogable si ambas partes así lo consideran, para negociar los documentos y anexos relacionados con la oferta, que está sujeta a los términos y condiciones previstos y al mantenimiento de los términos económicos.



El objetivo es garantizar la seguridad y la rapidez de las negociaciones en marcha entre las partes y permitir a Oi, una vez que haya concluido con éxito la negociación, precualificar a Highline, como 'stalking horse' (primer licitador).