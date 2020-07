Anita Matamoros celebra por todo lo alto su cumpleaños mientras su padre permanece en el hospital

28/07/2020 Anita Matamoros posa con su madre, Makoke, y su hermano, Javier Tudela, en la celebración de su 20 cumpleaños EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 28 (CHANCE)



Anita Matamoros cumple 20 años y lo ha celebrado por todo lo alto con una cena junto a sus amigos, su hermano y su madre. Y es que Makoke le ha preparado una fiesta sorpresa en el nuevo local que su hijo, Javier Tudela, ha abierto en la capital.



La casualidad ha querido que coincidan el cumpleaños de la influencer y la intervención quirúrgica de su padre, Kiko Matamoros, a quien le acaban de extirpar la vesícula. Anita tiene mala relación con su progenitor desde que el colaborador hablase de Makoke en una de sus interveciones en televisión. Su hija pequeña no le habría perdonado tal indiscreción y desde entonces la relación entre ambos es inexistente.



Muy discreta, Anita ha asegurado estar "al tanto de todo" lo relacionado con la intervención de su padre, pero ha preferido no hablar de él. Makoke, por su parte, se ha mostrado emocionadísima por el cumpleaños de su pequeña pero ha negado tener nuevo novio, como aseguraron en su programa, "Viva la vida", este fin de semana.



A continuación os ofrecemos las declaraciones de madre e hija durante la fiesta con la que la influencer celebró por todo lo alto su 20 cumpleaños:



- CHANCE: Felicidades Ana



- ANITA: Mira que yo no lo quería celebrar y me han caído sorpresas por todos los lados.



- CH: ¿Ha sido una fiesta sorpresa?



- ANITA: Si, yo quería invitar a unos amigos a cenar y al final me han dado una sorpresa increíble



- CH: ¿Cuántas velas has soplado?



- ANITA: Veinte velas



- CH: ¿Qué pides para esta década?



- ANITA: Con todo lo que hemos pasado este año solo pido salud, felicidad y trabajo. Tengo muchos proyectos personales y mi trabajo fenomenal, super feliz, muy contenta



- CH: ¿Milán te seguirá esperando?



- ANITA: Si Dios quiere me seguirá esperando en octubre, y cogeré las maletas y vuelvo para allá.



- CH: ¿enamorada de la vida?



- ANITA: Enamorada de la vida y enamorada del amor. Enamorada en todos los sentidos.



- CH: ¿Empezamos una década con muy buen pie?



- ANITA: Si, esperemos que siga así por lo menos hasta los treinta.



- CH: ¿Sabes que a tu padre le han intervenido?



- ANITA: Si, si, estoy al tanto de todo, así que todo bien



- CH: ¿Has podido hablar con él?



- ANITA: Ya me voy que mis invitados me esperan.



Makoke, por su parte, está pasando su primer verano de soltera en muchos años y la colaboradora lo está disfrutando, viajando con amigas y amigos. Aunque ya hay rumores que apuntan a que podría estar de nuevo enamorada.



- CH: ¿Cómo te ibas a perder el cumpleaños de tu hija?



- MAKOKE: Estoy muy emocionada, porque no lo iba a celebrar por todo lo que ha pasado en los últimos meses, no teníamos ganas de celebración. Pero al final, son 20 años, cambia de década y algo hay que hacerle



- CH: ¿Además en casa porque el local es de Javier?



- MAKOKE: Si, la verdad es que lleva dos meses, estamos super contentos.



- CH: Tienes dos hijos muy trabajadores ¿estarás orgullosa de ellos?



- MAKOKE: Super orgullosa



- CH: ¿Estás muy morena?



- MAKOKE: Soy un lagarto, me encanta el sol, en Ibiza estoy todo el rato tomando el sol. He estado con Arancha, con amigos, maravilloso, un verano increíble.



- CH: ¿Es tu primer verano sola?



- MAKOKE: Si, es mi primer verano soltera después de 26 años.



- CH: ¿Y ahora te quieren emparejar?



- MAKOKE: Encima que me quieren echar novio. Pero estoy muy feliz y muy contenta



- CH: Si lo tienes no pasa nada



- MAKOKE: Que no tengo novio, cuando tenga lo dirá no tengo ningún reparo. Son amigos todos



- CH: ¿Y los mensajes?



- MAKOKE: Nada, es que no voy a entrar.



- CH: ¿Sabes que a Kiko le han intervenido hoy?



- MAKOKE: Si lo se, sin la vesícula se puede vivir bien. Creo que él está tranquilo y no se más



- CH: ¿Le deseas una pronta recuperación?



- MAKOKE: Por supuesto,



- CH: ¿Él dice que los mensajes parecían de críos de 12 años?



- MAKOKE: Que opine lo que quiera



