Afganistán.- El Gobierno y los talibán anuncian un alto el fuego de tres días a partir de este jueves en Afganistán

Ghani asegura que el Ejecutivo terminará "pronto" el proceso de liberación de presos talibán



MADRID, 28 (EUROPA PRESS)



El Gobierno de Afganistán y los talibán han anunciado este martes un alto el fuego de tres días a partir de este jueves con motivo de la Festividad del Sacrificio, la segunda más importante en el islam, si bien han advertido de que responderán a cualquier tipo de ataque y operación.



Los talibán han indicado en un comunicado que "para que los compatriotas pasen los días y noches de Eid al Adha en una mayor seguridad y alegría, se ordena a los muyahidín que detengan las operaciones ofensivas contra las fuerzas enemigas durante los tres días y noches del Eid al Adha".



En el mismo, han recalcado que "si la oposición lleva a cabo un ataque, se encontrará con una firme respuesta", antes de agregar que "se informa a todos los muyahidín de que nadie tiene permiso para entrar en zonas controladas por el enemigo".



"Tampoco pueden los elementos opositores entrar en nuestras áreas. Pasad el Eid en vuestras zonas y garantizad un ambiente pacífico y seguro para el público en general", recoge el comunicado, publicado por el portavoz de los insurgentes, Zabihulá Muyahid, a través de su cuenta en la red social Twitter.



En respuesta, el portavoz de la Presidencia afgana, Sediq Sediqi, ha manifestado que "el Gobierno afgano aplaude el anuncio de los talibán de un alto el fuego de tres días durante las fiestas del Eid (al Adha)", al tiempo que ha anunciado un alto el fuego por parte de las autoridades durante este periodo.



"El presidente, Ashraf Ghani, ha ordenado a las fuerzas de seguridad y defensa del país que respeten el alto el fuego de tres días y que no lleven a cabo operaciones contra los talibán hasta que el alto el fuego sea violado por los talibán", ha explicado a través de Twitter.



Asimismo, ha resaltado que, si bien se trata de "un paso significativo" por parte de los insurgentes, "el pueblo afgano pide un alto el fuego permanente y un inicio inminente de las negociaciones directas entre el Gobierno afgano y los talibán".



"El Gobierno afgano, para garantizar la paz y la estabilidad y cumplir las largamente expresadas aspiraciones del pueblo, ha cumplido todas sus obligaciones en el proceso de paz y no ha dejado excusas para la continuación de la violencia", ha remachado Sediqi.



El anuncio del alto el fuego ha llegado menos de una semana después de que el portavoz de la oficina política de los talibán en Qatar, Suhail Shahin, resaltara que el grupo está dispuesto a poner en libertad a todos militares afganos detenidos antes de la Fiesta del Sacrificio y al final de la misma, así como a iniciar negociaciones con las autoridades afganas tras las fiestas si se completa el canje de prisioneros.



Hasta la fecha han sido liberados cerca de 4.200 talibán y más de 850 miembros de las fuerzas de seguridad, si bien Ghani destacó recientemente que el proceso de paz no avanzará hasta que "no esté claro el destino" de todos los miembros de las fuerzas de seguridad capturados por los insurgentes.



EL GOBIERNO COMPLETARÁ "PRONTO" LAS LIBERACIONES



Ghani ha resaltado este mismo martes que el Gobierno "completará pronto la liberación de los 5.000 presos talibán, como parte del intercambio con prisioneros de las fuerzas de seguridad" y "para demostrar el compromiso" del Ejecutivo con el proceso de paz.



"Con esta acción, esperamos el inicio de negociaciones directas con los talibán en una semana de plazo, Pedimos a los talibán que se unan a nosotros en la mesa de negociaciones y que declaren rápidamente un alto el fuego permanente y exhaustivo", ha manifestado el presidente afgano.



Por otra parte, los talibán han mantenido sus ataques contra las fuerzas de seguridad y se han negado a firmar un alto el fuego antes del inicio de las conversaciones, lo que ha llevado al Ejecutivo a incrementar sus operaciones contra el grupo.



En este sentido, el propio Ghani ha afirmado este martes que 3.560 miembros de las fuerzas de seguridad y 775 civiles han muerto entre el 29 de febrero --fecha en la que los talibán firmaron el acuerdo de paz con Estados Unidos-- y el 21 de julio a causa de ataques ejecutados por los insurgentes, según ha recogido la cadena de televisión afgana Tolo TV.



El mandatario ha detallado que, además 6.781 miembros de las fuerzas de seguridad han resultado heridos, han sido secuestrados o se desconoce su paradero, al tiempo que ha añadido que otros 1.609 civiles han resultado heridos y otros 689 han sido raptados en ataques ejecutados por los insurgentes durante este periodo de tiempo.



"No hay pruebas de que los talibán hayan cortado sus lazos con Al Qaeda y otras organizaciones terroristas ni han abordado temas de paz con sus comandantes y combatientes", ha criticado, en referencia a una de las exigencias contempladas en el acuerdo de paz firmado por Estados Unidos y los insurgentes sobre el fin de sus lazos con grupos terroristas.



El líder de la oficina política talibán en Qatar, el mulá Abdulghani Baradar, afirmó el lunes que el acuerdo de paz con Estados Unidos ha sido "positivo hasta ahora", si bien resaltó que el grupo "adoptará las medidas necesarias" si Washington no retira a sus tropas de Afganistán en el plazo acordado.



Asimismo, volvió a pedir al Gobierno afgano en una entrevista concedida a la agencia iraní de noticias Tasnim que complete el proceso de liberaciones de insurgentes encarcelados "para preparar el terreno para el lanzamiento de las negociaciones intraafganas".



"La liberación de los 5.000 presos talibán es la condición previa al inicio de las negociaciones intraafganas", sostuvo Baradar, quien negó además que el grupo haya entregado una nueva lista al Ejecutivo de Kabul, tal y como han recogido los medios locales en las últimas semanas.