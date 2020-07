XTEN y Pixel sobreviven una semana más en Liga latina de League of Legends

Fotografía cortesía de Riot Games el 29 de febrero de 2020, en la que se observa al argentino Maximiliano 'Unforgiven' Utrero, jungla de XTEN Esports, equipo de la Liga Latinoamérica de League of Legends. .en Ciudad de México (México). EFE/Cortesía Riot Games

México, 26 jul (EFE).- XTEN Esports y Pixel Esports Club sumaron un punto cada uno este domingo en el cierre de la semana 6 del Clausura 2020 de la Liga Latinoamérica de League of Legends que les permitirá definir a los involucrados en la Promoción/Relegación (serie por mantener la categoría) la próxima jornada.

XTEN y Pixel se encuentran empatados con tres puntos en el último puesto de la clasificación del presente torneo. Con dos unidades en disputa en la semana 7, la última de la primera parte de la fase de grupos, aún pueden alcanzar a Azules Esports, penúltimo, con cinco puntos.

Para definir a los integrantes de la serie por mantener su lugar en la Primera División, se considera el desempeño durante el Apertura y el Clausura.

En el primer torneo de 2020, XTEN logró en la tabla de desempeño 100 puntos, Pixel 50, Azules 25 y Furious Gaming, el otro de los involucrados, 0.

En su posiciones actuales, arqueros, pixeles y celestes pelean por 30 y 60 puntos, mientras que la calavera respira un poco al sólo poder bajar a la disputa de los 60.

El domingo, XTEN venció al subcampeón Isurus, en una partida que cerró en 45 minutos en un gran día del jungla argentino Maximiliano 'Unforgiven' Utrero, que aportó 10 asistencias en los 14 asesinatos de su escuadra.

La victoria ante el tiburón llegó un día después de caer ante Infinity Esports, resultado que los dejaba en una situación incómoda.

Pixel derrotó el domingo a Furious, un duelo directo para mantener la categoría. Los pixeles cerraron la partida con ventaja en el marcador de asesinatos 10-3 y superar por más de 7.000 de oro a sus rivales. El sábado, la organización propiedad de Alejandro Núñez cayó con Rainbow7.

Las victorias de arqueros y pixeles se beneficiaron de un par de derrotas de Azules Esports, ante Isurus y el campeón All Knights en las que no estuvo cercano al gran nivel mostrado en las primeras semanas de competencia.

Todo se definirá en la última jornada de la primera parte de la fase de grupos con enfrentamientos directos de equipos inmiscuidos en la Promoción/Relegación.

Azules enfrentará a Pixel y a Furious, mientras que XTEN y los pixeles combatirán entre ellos.

Esta semana, All Knights aseguró con dos triunfos el liderato en esta primera etapa, en tanto Isurus y Rainbow7, que por problemas de conexión no pudo disputar su partido del domingo ante Infinity Esports, lograron junto a los caballeros amarrar su pase a la siguiente etapa (pentágono).

Junto a la Promoción/Relegación, Furious, Azules e Infinity disputan el último puesto al pentágono en la siguiente jornada que se disputará el próximo fin de semana.

Tabla de posiciones

Equipo Puntos

All Knights 10

Rainbow7 7

Isurus 7

Infinity 6

Furious 6

Azules 5

Pixel 3

XTEN 3.